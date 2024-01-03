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16 лет назад не стало Александра Абдулова: главные вехи в судьбе актера

16 лет назад не стало Александра Абдулова: главные вехи в судьбе актера

16 лет назад ушел из жизни один из самых известных актеров в истории отечественного кинематографа. Вспоминаем наиболее значимые пункты в его биографии.

Александра Абдулова можно по праву назвать настоящей звездой советского и российского театра и кино. Его короткая, но необыкновенно яркая и насыщенная жизнь оставила неизгладимый след как в искусстве, так и в судьбах других людей. Все было в жизни знаменитости: и страсти, и борьба, и любовь, и слава, и позднее отцовство. Проходят годы, а творческое наследие Абдулова продолжает радовать зрителей. В этой статье предлагаем вам вспомнить о самых значимых событиях в жизни актера.

Несмотря на то, что сценический дебют Александра Абдулова состоялся еще в пятилетнем возрасте, об актерской карьере он совершенно не задумывался. У будущей знаменитости были другие увлечения: Абдулов активно занимался спортом. По фехтованию он имел звание кандидата в мастера спорта. 

И только благодаря настоянию отца, который трудился режиссером, Абдулов предпринял попытку поступить в театральное училище имени Щепкина. После неудачи несостоявшийся студент вернулся домой и поступил в педагогический институт на факультет физкультуры. При этом он продолжал работать у отца рабочим сцены. Через год Абдулову удалось поступить в ГИТИС.

Работа в кино и театре

После окончания театрального института Александр Абдулов начал работать в театре "Ленком" и параллельно снимался в кино. Его первая роль в театре была главной: по предложению Марка Захарова Абдулов сыграл лейтенанта Плужникова в спектакле по повети Б. Васильева "В списках не значился".

кадр из х/ф &#34;Обыкновенное чудо&#34; (1978)

А вот премьерная роль в кино у будущей знаменитости была эпизодической. Однако, спустя несколько лет, Абдулов получил известность за роль Медведя в "Обыкновенном чуде" (1975).

Наиболее знакомые зрителю в советском кино персонажи Абдулова: Никиты в фильме "Карнавал" (1981), Роберта в детективе "Ищите женщину" (1982),  Ивана В "Чародеях" (1982). Роли в фильмах "Самая обаятельная и привлекательная" (1985), "Тот самый Мюнгхаузен" (1979), "Гардемарины, вперед!" (1987), "Десять негритят" (1987) принесли актеру небывалую славу. 

В российском кино Александр Абдулов сыграл и ученого-бизнесмена в фильме "Гений" (1991), который стал лидером проката в начале 90-х. Нельзя не отметить полюбившийся зрителю образ Коровьева в постановке Владимира Бортко "Мастер и Маргарита" (2005).

кадр из х/ф &#34;Карнавал&#34; (1981)

Режиссерские работы

В 2000 году Александр Абдулов попробовал себя в режиссерском амплуа: он снял мюзикл "Бременские музыканты & Co". Благодаря участию Абдулова из руин возродился Московский кинофестиваль. Начиная с 1995 года народный артист РСФСР был его генеральным директором.

Вторую свою режиссерскую работу Александр Абдулов закончить не успел. Съемки экранизации романа А. Толстого "Гиперболоид инженера Гарина" были прерваны из-за болезни и трагического ухода артиста из жизни. Помимо творчества Александр Абдулов работал на телевидении и даже пытался заниматься политикой.

Любовь, рождение дочери и внезапный диагноз

17 лет Александр Абдулов прожил со своей первой супругой Ириной Алферовой. Любовь на экране, которую изображали актеры в фильме "С любимыми не расставайтесь", переросла в настоящее чувство.

кадр из х/ф &#34;С любимыми не расставайтесь&#34; (1979)

Со второй женой Юлией Абдулов познакомился в 2004-м. Через два года влюбленные поженились. А в 2007-м родилась дочь пары Евгения. По року судьбы насладиться свои поздним отцовством Абдулов не успел. Девочке еще не было и года, как ее папа ушел в мир иной. Это случилось 3 января 2008 года. Александр Абдулов скончался от онкологии: у актера обнаружили рак легких, когда он проходил обследование после операции.

В одном из последних интервью у Александра Абдулова спросили, почему он так спешил жить. Актер ответил следующее: 

"Жизнь короткая. Знаете, только Бог решает, какой длины будет твоя жизнь, но только ты решаешь, какой будет ее ширина".

Безусловно, жизнь Александра Абдулова очень яркая, насыщенная и необыкновенная по своей ширине. Его творческий вклад в отечественный кинематограф и театральное искусство сложно переоценить. Это пример настоящей "ширины", когда за 54 года человек смог сделать невероятно много.

кадр из х/ф &#34;Десять негритят&#34; (1987)

Александр Абдулов воплощал самые смелые мечты и роли, был иконой красоты для миллионов женщин и смог обрести то, чего всегда так хотел: стал отцом. Говорят, что память о человеке жива, пока о нем вспоминают. Об Александре Абдулове не только вспоминают. Его продолжают любить, им продолжают восхищаться. Его образы и персонажи, которые затрагивают самые глубокие уголки человеческой души, продолжают радовать, вызывать вопросы и заставляют задумываться над жизнью. Это, пожалуй, и есть самая главная заслуга творческого человека перед своим зрителем.

3 января 2024, 16:35
Александр Абдулов. Фото: кадр из х/ф "Чародеи" (1982)
Елена Беловицкая
Клео.ру✓ Надежный источник

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