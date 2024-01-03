Астролог Драган рассказала, что ждет Татьяну Васильеву в 2024 году

Актриса театра и кино Татьяна Васильева верит в силу астрологии. В эфире программы "Сегодня вечером" Васильева заявила, что все предположения эксперта в этой области на 2023 год для нее сбылись. Звезда отметила, что прошедший год был одним из самых сложных в ее жизни: неприятности постоянно преследовали артистку. Прогноз на 2024 год для Татьяны Васильевой выглядит куда более интересным. Астролог Светлана Драган рассказала в эфире ТВ шоу, какие сюрпризы приготовила судьба для актрисы.

По словам эксперта, перемены в жизни Татьяны Васильевой начнутся с февраля. В последний месяц зимы из жизни актрисы могут уйти люди, которые уже отработали свою программу. Не исключено, что появится чувство всеобщего непонимания по отношению к Васильевой. Однако в работе ожидается большой подъем, пик которого придется на май и продолжится летом.

Астрологический прогноз на 2024 год для Татьяны Васильевой обещает некоторые сложности в конце июля. Эксперт порекомендовала актрисе минимизировать возможные риски. Противоречивый период завершится в начале осени. А в ноябре, по словам Светланы Драган, знаменитость встретит на своем пути людей, которые помогут ей преодолеть сложности.

Татьяна Васильева отметила, что в 2024 году она планирует изменить свое отношение к жизни. По словам артистки, ранее она "плыла по течению", как ей рекомендовали. Но теперь она решительно настроена уйти в свободное плавание, чтобы не зависеть от людей, которых она не уважает. Как признается Васильева, прежняя стратегия не оправдала ожиданий.

Астролог Светлана Драган также отметила, что в будущем Татьяну Васильеву ждет рост и процветание. Насыщенный событиями и переменами прогноз на 2024 год, несомненно, принесет любимой зрителями актрисе все самое лучшее и долгожданное!