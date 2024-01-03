Тест: насколько хорошо вы знаете Деда Мороза

Бородатый дедушка с подарками является настоящим символом Нового года. Поэтому редакция "Клео.ру" предлагает любимым читателям и их детям немного отвлечься на наш легкий тест и отгадать несколько загадок о новогоднем волшебнике.
Правила теста очень простые и понятные – вам необходимо выбрать один из трех вариантов – "а", "б" или "в", а после проверить себя, заглянув в самый конец статьи. Там вы найдете правильные ответы.
Сможете ответить правильно на все вопросы? Тогда мы начинаем.
1. Родина Деда Мороза:
а) Великий Новгород; б) Иркутск; в) Великий Устюг
2. День рождения Деда Мороза:
а) 1 января; б) 6 июля; в) 18 ноября
3. Кем приходится Снегурочка Деду Морозу
а) дочкой; б) внучкой; в) коллегой по работе
4. На чем Дед Мороз передвигается:
а) на метро; б) на самокате; в) на санях
5. В какой сказке впервые появляется Дед Мороз:
а) Мороз Иванович; б) Двенадцать месяцев; в) Снежная королева
6. Кто из этих персонажей не является заморским коллегой Деда Мороза:
а) Зюзя; б) Санта Клаус; в) Снегурочка
7. Какую обувь Дед Мороз носит зимой?
а) Угги; б) Сандалии; в) Валенки
8. Какое у Деда Мороза отчество?
а) Николаевич; б) Васильевич; в) Иванович
9. Как называется волшебный предмет, которым пользуется Дед Мороз?
а) Волшебная палочка; б) Посох; в) Булава
10. Как называли в старину Деда Мороза?
а) Дед Трескун; б) Царь морозов; в) никак не называли
Правильные ответы теста: 1в, 2в, 3б, 4в, 5а, 6в, 7в, 8в, 9б, 10а