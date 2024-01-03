Тест: насколько хорошо вы знаете Деда Мороза

Бородатый дедушка с подарками является настоящим символом Нового года. Поэтому редакция "Клео.ру" предлагает любимым читателям и их детям немного отвлечься на наш легкий тест и отгадать несколько загадок о новогоднем волшебнике.

Правила теста очень простые и понятные – вам необходимо выбрать один из трех вариантов – "а", "б" или "в", а после проверить себя, заглянув в самый конец статьи. Там вы найдете правильные ответы.

Сможете ответить правильно на все вопросы? Тогда мы начинаем.



1. Родина Деда Мороза:

а) Великий Новгород; б) Иркутск; в) Великий Устюг

2. День рождения Деда Мороза:

а) 1 января; б) 6 июля; в) 18 ноября

3. Кем приходится Снегурочка Деду Морозу

а) дочкой; б) внучкой; в) коллегой по работе

4. На чем Дед Мороз передвигается:

а) на метро; б) на самокате; в) на санях

5. В какой сказке впервые появляется Дед Мороз:

а) Мороз Иванович; б) Двенадцать месяцев; в) Снежная королева

6. Кто из этих персонажей не является заморским коллегой Деда Мороза:

а) Зюзя; б) Санта Клаус; в) Снегурочка

7. Какую обувь Дед Мороз носит зимой?

а) Угги; б) Сандалии; в) Валенки

8. Какое у Деда Мороза отчество?

а) Николаевич; б) Васильевич; в) Иванович

9. Как называется волшебный предмет, которым пользуется Дед Мороз?

а) Волшебная палочка; б) Посох; в) Булава

10. Как называли в старину Деда Мороза?

а) Дед Трескун; б) Царь морозов; в) никак не называли





Правильные ответы теста: 1в, 2в, 3б, 4в, 5а, 6в, 7в, 8в, 9б, 10а