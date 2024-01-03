Волочкова рассказала о запоздавшем подарке для дочери на Новый год

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, как встретила Новый год. Селебрити поведала, что в новогоднюю ночь с праздником ее поздравили родители. Отец звезды, который не может разговаривать после перенесенного инсульта, поздравил ее довольно эмоционально. Волочкова отметила, что он сделал это от всей души.

Главным итогом года Волочкова назвала свое шоу "Одержимость", премьера которого состоялась в ноябре 2023-го. Программу она готовила в течение шести месяцев и подчеркнула, что вложила большое количество своих сил в это шоу.

По поводу подарков на Новый год Анастасия Волочкова сказала, что спрашивать ее об этом бесполезно. Однако балерина уточнила, что новогодний сюрприз своей дочери еще не вручила. По словам селебрити, она приготовила дорогое ювелирное украшение для Ариадны.

Напомним, что единственная дочь балерины Ариадна родилась в гражданском браке Анастасии Волочковой и предпринимателя Игоря Вдовина. Сейчас девушке 18 лет, она живет вместе с отцом и мачехой. Долгое время ходили слухи о размолвке Анастасии и Ариадны. Однако девушка объявила публично в одном из ТВ шоу, что ее переезд связан, прежде всего, с транспортными удобствами. Проживая у отца, звездная наследница получила возможность добираться до лицея гораздо быстрее. Позже возникали и другие домыслы и слухи о возможном конфликте между матерью и дочерью. Но подарок, который приготовила Анастасия Волочкова для своего чада, говорит совершенно о другом.