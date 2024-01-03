Живущие на Кипре дети Пугачевой учатся по российской школьной программе

Переезды Аллы Пугачевой с мужем и детьми по миру не исключили возможности обучения Гарри и Лизы в московской школе. Как выяснилось, дети учатся дистанционно по российской образовательной системе. Поскольку программа в их возрасте не очень сложна, то близнецы успешно совмещают очное обучение и дистанционное.

Если бы дети Пугачевой учились в России, то ходили бы сейчас в четвертый класс. Однако в сентябре 2022 года Примадонна забрала их документы из подмосковной школы. Стоимость в новом учебном заведении в Израиле не сильно отличалась от прежнего места обучения. Если в России Пугачева платила миллион 680 тысяч рублей в год за каждого ребенка, то на Святой земле эта же услуга стоила для нее на 20 тысяч рублей больше.

Однако, как оказалось, забрав документы из подмосковной школы, Пугачева оформила детей в частную московскую школу на семейное обучение, которое предполагает уроки онлайн. Поэтому Гарри и Лиза сейчас занимаются по российской программе. И это обучение, надо отметить, более стабильное для близнецов, чем заграничное. Ведь сейчас семья певицы переехала на Кипр. А ближайшем будущем, по слухам, возможно уедет в Великобританию или США. С какой частотой дети будут менять школы, остается неизвестным.

Напомним, что весной 2022 года Алла Пугачева с мужем и детьми покинула Россию и обосновалась в Израиле. После начала очередного столкновения палестино-израильских интересов, семья Примадонны уехала на Кипр. В России у Пугачевой остался замок в деревне Грязь, который до сих пор продается. Также Примадонна приезжала в Россию в начале ноября 2023 с коротким визитом. На родине певица решала вопросы с завещанием. Также она успела записать новый музыкальный альбом.