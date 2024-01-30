Махатма Ганди: мысли и идеалы гения мировой истории

Будучи проповедником гуманизма и сострадания к ближнему, Мохандас Карамчанд Ганди получил прозвище Махатма – "великая душа". Роль его личности в международных отношениях до сих пор является поводом для дискуссий и политических исследований.

В то же время мысли и идеалы гения мировой истории – незыблемый ориентир для всех, кого волнует будущее планеты. Махатма Ганди оставил потомкам пищу для размышлений, которую "Клео.ру" разобрали по полочкам.





Махатма Ганди ратовал за национальное и демократическое пробуждение народных масс. Он стремился к созданию справедливого общества, свободного от эксплуатации и ориентированного на демократические перемены. Его возмущал контраст между кучкой богачей и нищими людьми.

"Долг человека – не обидеть мимоходом даже муравья", – уверял индийский мудрец.





Гений мировой истории призывал к всеобщему разоружению, запрету ядерного оружия, к утверждению мира и дружбы между народами. Главное звено в его идеологии — "ахимса", то есть принцип ненасилия.

"Лучше молиться душой без слов, чем словами без души", – точно подметил Махатма Ганди.





Он утверждал, что цель образования – это, прежде всего, нравственное совершенствование человека. Понятия истины и любви – неотъемлемый фундамент народного просвещения. По словам Ганди, дети должны изучать не только теоретические дисциплины, но и заниматься различными ремеслами, что повысит уважение к труду среди молодежи и позволит каждой семье оплатить обучение ребенка вне зависимости от достатка.

"Любовь никогда ничего не требует, она всегда дает", – отмечал Ганди.





Великий миссионер был уверен, что любовь и ложь – несовместимые понятия. Его отличала моральная чистота, которую он хотел привить остальным. Махатма Ганди верил: нельзя любить кого-то и обманывать, нельзя искренне представлять общественные интересы и в то же время лицемерить перед народом.

"Если вы хотите изменить мир, начните с себя", – побуждал философ.





Махатма Ганди считал важным преобразовать всеобщее отношение к женской половине человечества. Женщина, по его словам, превосходит мужчину в отношении морального могущества, выражая своим существом бесконечную любовь и самопожертвование. Если "ахимса" – закон нашей жизни, то будущее принадлежит женщине, отмечал политик.

"Роза не нуждается в разговорах о ее аромате. Она просто источает его и этим привлекает к себе людей. Не говорите о своей вере, живите ею, и люди придут к вам, чтобы увидеть источник вашей силы", – так говорил Махатма Ганди.



