Три вещи в гардеробе, которые не подходят полным женщинам

При поиске удачного наряда, который радует глаз, следует соблюдать несколько правил. База, без которой никак не обойтись, – это понимание плюсов и минусов фигуры. Преимущества нужно подчеркивать, а недостатки умело скрывать. Женская одежда больших размеров продается в широком ассортименте, но не всегда позволяет выглядеть на все сто.

"Клео.ру" решили напомнить, какие три вещи в гардеробе категорически не подходят полным женщинам.

1. Полупрозрачная блуза





Как правило, ткань изделия очень тонкая и напоминает тюль. Просвечивающую рубашку принято надевать поверх строгого топа или футболки, иначе высок риск выглядеть дешево, безвкусно и вульгарно. Женщина плотного телосложения в полупрозрачной одежде неизбежно демонстрирует складки в проблемных зонах.

2. Леопардовые лосины





Женская одежда больших размеров должна быть удобной, однако предпочтение следует отдавать плотным и однотонным материалам. Крупный принт на ткани визуально добавляет объема, а леопардовые лосины на пышных бедрах напоминают элемент карнавального костюма.

3. Платья в широкую горизонтальную полоску





Траектория линий на одежде формирует силуэт. Наше зрение воспринимает вещь, на которой есть широкие и редкие полосы, как более близкий объект. В платье с таким рисунком пышная леди выглядит шире, чем обычно.