Володина назвала отличия Водолеев, рожденных в разные декады

Василиса Володина поведала, почему не все Водолеи являются типичными представителями своего знака. Все дело в планете, которая покровительствует той или иной декаде. Именно эта планета дает своеобразное "напыление" на характер личности. При этом всем Водолеям приписывают независимость, оригинальность и умение дружить. Также этот знак зодиака можно считать самым изобретательным в гороскопе, рассказывает астролог.

Если вы родились в период с 21 по 30 января, то вам покровительствует Венера. Женская планета мотивирует этот знак зодиака проявлять большой интерес к искусству, культуре и красоте. Также Венера дает тягу к справедливости и умению улаживать конфликты. Это часто становится причиной профессионального выбора: многие представители знака идут в творческие профессии.





Водолеи, рожденные с 31 января по 9 февраля, находятся под влиянием Меркурия. Это планета, отвечает за интеллект, память и мышление. Такие люди предприимчивы, любознательны и остроумны, отмечает астролог. Из них получаются прекрасные ученые и айтишники.

С 10 по 19 февраля рождены те Водолеи, которым покровительствует Луна. Эта планета связана с самыми потаенными уголками нашей души. Таким Водолеям свойственны частые перепады настроения – они очень эмоциональны. Не чужды им чуткость и интуиция. Эти Водолеи помогут и поддержат в любой ситуации. Февральские представители знака – самые настоящие друзья.