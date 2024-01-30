Врач Вдовин предупредил сорвавшегося Шуру о проблемах со здоровьем

После рекордного похудения на 40 килограммов певец Шура решил снять ограничения в питании. Это привело к тому, что артист снова прибавил в весе. Возможно, этого бы никто и не заметил, так как выглядит исполнитель хита "Холодная луна" очень здорово. Однако певец сам признался, что отошел от правильного питания. Как в связи с этим ему нужно ухаживать за собой? На этот и другие вопросы ответил пластический хирург Александр Вдовин.

Эксперт объяснил, что из-за особенностей типа старения кожи артисту очень важно следить за весом. При деформационном типе, как у Шуры, лишние килограммы могут формировать ярко-выраженные носогубные складки. Не исключены брыли и второй подбородок.

Специалист подчеркнул, что несмотря на отступление от правил здорового образа жизни, артист выглядит очень здорово. Однако ж врач Вдовин предупредил сорвавшегося в питании Шуру о проблемах со здоровьем из-за отказа от правильного питания: лишний вес может спровоцировать преждевременные возрастные изменения кожи.

Также эксперт отметил, что помимо соблюдений норм пищевого поведения певцу можно прибегнуть к таким процедурам как игольчатый RF-лифтинг Fractora, Альтера-терапия (Ultherapy) и RF-лифтинг Thermage. Это своего рода "омолаживающий" набор, заявляет Вдовин в интервью порталу "Страсти". Его можно делать раз в год – он вполне может заменить хирургическое вмешательство.

Также врач порекомендовал Шуре при необходимости провести липосакцию в зоне подбородка, удаление комков Биша, коррекцию слизистой и верхнего века с помощью блефаропластики. Эти процедуры помогут артисту, по словам пластического хирурга, оставаться молодым и сделать взгляд более открытым.