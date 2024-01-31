Духовный целитель Старцева рассказала о преимуществах 2024 года

Своими рассуждениями на этот счет поделилась Ольга Старцева – духовный целитель с более чем 25-летним стажем практики. Эксперт по работе с энергиями побывала в гостях у Михаила Маралова и в рамках его YouTube-проекта рассказала о преимуществах 2024 года. Автор духовных курсов рассмотрела минувший 23-й год и дала свои рекомендации на грядущий период.

По словам целителя, прямо сейчас человечество совершает переход из так называемой трехмерной реальности в реальность четвертой мерности, и ко всему прочему добавляется еще одна координата. В мире эзотерики говорят о том, что минувший 2023 год являлся знаковым и принес большое количество перемен.

Эксперт в этой области Ольга Старцева сообщает, что изменения действительно произошли, однако не все смогли их в полной мере ощутить. Целитель считает наиболее важным именно квантовый переход и называет его процессом более всеобщим. Он касается всех разумных духов, а также материальные и нематериальные энергии.





В беседе с автором канала Ольга Старцева призывает людей стать осознанной частью этого процесса. Чтобы прийти к данному осознанию и легче его воспринимать, важно активно в нем учавствовать. Эксперт считает, что мы, как божественные создания, имеем базовые настройки. Человечество сейчас может придумать, прочувствовать и даже нарисовать дизайн некого "дома". Однако раньше этих возможностей у людей не было.





Ольга Старцева говорит, что изначально все было словно "по каталогу" и что-то менять в этом "доме"не представлялось возможным. В 2023 году эти обстоятельства изменились, и теперь можно, слушая свою душу, строить новую жизнь и идти своим путем.