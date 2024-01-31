Стилист Ведерникова рассказала, какие зимние вещи могут вас состарить

Собрать модный и, главное, теплый образ – задачка со звездочкой. Конечно, можно проводить эту зиму уже в имеющимся в гардеробе пуховике, а можно прикупить что-то новое. Своими модными советами поделилась стилист Маша Ведерникова. В беседе с журналистами издания WomanHit эксперт по современным трендам рассказала, какие зимние вещи могут вас состарить.

1. Слишком прилегающие к телу

Если вы перемещаетесь по городу исключительно в автомобиле и проводите на морозе не более 5 минут, то смело приобретайте приталенную шубу или обтягивающий пуховик. В противном случае вы попросту замерзнете, так как стилист Ведерникова не рекомендует надевать под верхнюю одежду много других вещей. Эксперт считает, что многослойность превратит любого человека в снеговика. Лучше всего выбирать оверсайз модели.

2. Облегающие наряды из трикотажа

Стилист Ведерникова продолжает "топить" за оверсайз. Безусловно, облегающее платье из трикотажа удобно в носке и, более того, является еще и теплым, однако идут такие вещи далеко не всем. Эксперт советует обратить внимание на наряды более свободного кроя.





3. Вязаные колготки

Вязаные колготки являлись когда-то отличным дополнением к теплому образу. Однако время не стоит на месте, и мода, соответственно, тоже. Стилист Ведерникова рекомендует заменить их на плотные колготки черного или цветного оттенков. По словам эксперта, сейчас на модном рынке существует большое количество утепленных моделей с флисом изнутри.

4. Ботинки с обилием декора

Стилист Ведерникова считает, что от обуви с бусинками, стразами и кисточками давно следует избавиться. Эксперт предлагает обратить внимание на более спокойные модели, которые не будут удешевлять ваш образ. Например, этой зимой точно стоит примерить спортивные ботинки или сапоги. Они отлично "дружат" с пуховиками, а также очень удобны при перемещении по заснеженному городу.





5. Шапки с декором

От шапок с обилием декора, как и от ботинок с ним же, тоже стоит избавиться. Стилист Ведерникова, говоря о нестильных зимних вещах, отметила, что на шапке может быть максимум одна яркая деталь. Это допустимо при условии, что в остальном образе не будет никакого подобного декора.