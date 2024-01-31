Общественное мнение склоняется к тому, что индивиды, чье детство пришлось на 80-е и 90-е годы, зачастую выглядят гораздо моложе тех, кто родился значительно позже. Возможно, это связано с различными методами поддержания молодости. В новом выпуске проекта "Самопознание" Юлия Меньшова пообщалась с косметологом об осложнениях косметических процедур, филлерах и ботоксе.

Нет необходимости далеко идти, чтобы увидеть стремление к вечной юности: многие девушки активно используют косметические процедуры для улучшения своей внешности, такие как увеличение губ, коррекция контура лица, введение филлеров в щеки, ринопластика... Более того, эти всевозможные вмешательства "кажутся" безвредными.

Каковы же основные предосторожности, которые следует предпринять, прежде чем отправиться на популярные процедуры косметологии? Амина Пирманова рассказала Юлии Меньшовой, что скрывается за "процедурой красоты".





Косметолог Пирманова удивила Меньшову новостью об операциях молодых девушек. Оказывается, все дело в социальной проблеме:

Это психологические проблемы, особенности воспитания, социальные тренды, – рассказала Амина Пирманова.

Врач отмечает, что необходимо вовремя заметить дисморфотические расстройства пациента. По словам специалиста, человека не всегда возможно переубедить от операции: "Если он готов платить деньги – его с радостью примут практически в любой клинике", – сообщает Амина.



Врач настоятельно рекомендует перед процедурой красоты задать себе вопрос: "Все ли я сделала для того, чтобы это полюбить?" Специалист отмечает, что если ответ на этот вопрос положительный, значит, стоит обратиться к косметологам.

Врач в разговоре с Юлией Меньшовой отмечает, что не нужно решать психологические проблемы с помощью иглы и скальпеля. Общество диктует эталоны и стандарты красоты, а для индустрии это очень выгодно: "Такие люди будут приходить, будут приносить деньги", – делится Пирманова.