Свекольные котлеты: простой и вкусный рецепт

"Клео.ру" делится простым и вкусным рецептом. Итак, для приготовления котлет из свеклы вам понадобятся следующие ингредиенты:
Возьмите две большие свеклы, одно яйцо, пару столовых ложек манной крупы и добавьте соль по своему вкусу. Не забудьте про растительное масло и сметану или майонез, чтобы украсить блюдо перед подачей.
Приступим к приготовлению котлет из свеклы. Начнем с варки свеклы до мягкости, затем остудим ее, очистим от кожуры и мелко нарежем. Затем переложите овощ в миску.
Добавляем яйцо, манку и соль. Смешиваем до однородности. Даем смеси постоять примерно четверть часа, чтобы манная крупа впитала в себя влагу и разбухла.
Теперь вы можете приступить к формированию котлет. Отделяйте части смеси и формируйте их в плоские лепешки. Повторите процедуру, пока не закончится весь "фарш".
Разогрейте растительное масло в сковороде на среднем огне и обжаривайте котлеты из свеклы до аппетитного золотистого оттенка. После жарки поместите их на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.
Когда блюдо будет готово, подавайте его с майонезом или сметаной, они усилят их вкус. Котлеты из свеклы также хорошо сочетаются с овощами или другими гарнирами на ваш вкус.
Этот простой и вкусный рецепт котлет из свеклы подарит вам незабываемые вкусовые ощущения и превратит обычный обед в настоящий гастрономический праздник. Приятного аппетита!