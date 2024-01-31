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Тест: кто вы из фильма "Любовь и голуби"?

Тест: кто вы из фильма

Популярная картина вышла на экраны более 40 лет назад, однако многие до сих пор говорят выражениями персонажей. Предлагаем вам сравнить себя с героями ситкома от СТС "Любовь и голуби".

    "Любовь и голуби" – учебник жизни и всенародно любимая комедия СССР, которую можно смотреть бесконечно. Фильм представляет зрителям увлекательную историю о семье Кузякиных, яркие и забавные диалоги, юмористические ситуации и навевает ностальгию по давно минувшим дням. "Любовь и голуби" – это классика советского кинематографа, а крылатые фразы из кино ушли в народ и по сей день не теряют актуальности.

    Многие до сих пор цитируют выражения главных героев. "Клео.ру" советует пройти тест, который расскажет, кто вы из фильма "Любовь и голуби".

    Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

      Выберите, как провести время на досуге:

      1. Заведу курортный роман;

      2. Займусь любимым делом;

      3. Заведу беседу на актуальную тему.

        Выберите, где бы вам было комфортнее жить? 

        1. В презентабельной квартире;

        2. Дома с родными и любимыми; 

        3. В безопасности. 

          Выберите, как вы решаете конфликты:

          1. Стараетесь найти компромисс;

          2. Кричите про сучку;

          3. Избегаете разборок.

            Выберите, вы замужем или нет:

            1. Я слишком хороша для этого;

            2. Стою в очереди за мужчиной;

            3. Да, к сожалению.

                Выберите, какое условие является самым важным для счастливой семейной жизни

                1. У вас одинаковые интересы; 

                2. Готовность прощать и держаться за своего партнера; 

                3. Легкость характеров и доверие. 

                  Выберите, на что бы вы потратили деньги:

                  1. На услуги экстрасенса; 

                  2. На красные бусы;

                  3. На голубей.

                  Итак, тест завершен. Внимание – результат.

                  Если у вас больше ответов под цифрой 1, то вы харизматичная и женственная Раиса Захаровна. Если же под цифрой 2, то вы Надежда Кузякина, которая умеет прощать. Ну, а если большинство ответов в под номером 3, то Василий Кузякин с романтической душой и большим сердцем.

                  31 января 2024, 06:11
                  Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
                  Майя Мордухович
                  Клео.ру✓ Надежный источник

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