Нежный творожный омлет: готовим по рецепту жены футболиста Тарасова

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко на странице своего блога в "Телеграм" поделилась с поклонниками простым рецептом. Блогер опубликовала подробную инструкцию, как легко и просто можно приготовить нежный творожный омлет. Преимуществом данного блюда является то, что для его воплощения вам, скорее всего, не потребуется бежать в магазин и покупать дорогостоящие продукты. Молоко, яйца и творог есть в холодильнике, пожалуй, любой хозяйки.

Итак, для приготовления нежного творожного омлета вам понадобится:

270 граммов мягкого творога

5 яиц

110 миллилитров молока

100 граммов муки (можно использовать любую)

Сахар и соль – по вкусу









Приготовление:

Для начала отделите желтки от белков и смешайте их с творогом, молоком и мукой. Далее в отдельной таре необходимо хорошенько взбить белки с сахаром до образования плотной пены. После аккуратно переместите содержимое белковой тарелки в ранее приготовленную творожную смесь и перемешайте.

Разогрейте духовой шкаф до 170 градусов. Достаньте имеющуюся в арсенале силиконовую форму и по желанию смажьте ее сливочным маслом. Далее переместите изделие в форму и смело отправляйте творожный омлет в духовку на 25 – 30 минут. Перед подачей тарелку можно украсить нарезанным бананом и любимым джемом. Приятного аппетита!

Кстати, ранее "Клео.ру" писали, что в семье футболиста Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко планируется пополнение. 29-летняя модель не так давно была у доктора, который сообщил ей дату предполагаемых родов. В своем блоге супруга спортсмена рассказала, что родит уже в конце февраля.