Посетившая 86 стран Андреева объяснила, почему никогда не покинет Россию

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева стала участницей блиц-опроса на Ютуб-канале "НЕПРУСТ". Знаменитость ответила на вопросы, касающиеся самых разных сфер жизни. Телеведущую спросили и о том, в какую из зарубежных стран она смогла бы переехать. Екатерина Андреева прокомментировала вопрос так:

"Нет такого вопроса для меня, потому что только Россия. Я очень много путешествую. 86 стран уже мною покорены, и, естественно, я могу делать выводы. Поэтому я всегда хотела жить в России, хотя у меня всегда была возможность, и очень давно даже, сделать выбор в другую сторону. Но нет. Россия – это мое сердце, моя душа, моя любовь".

Также бессменная ведущая программы "Время" отметила, что хотела бы обладать суперспособностью останавливать силой мысли любые войны и конфликты в любой точке мире. Из событий мировой истории Екатерина Андреева изменила бы ход Октябрьской революции, последствия которой, по словам знаменитости, принесли немало бед России.

На вопрос о сожалениях, ведущая ответила, что ни о чем никогда не сожалеет, ибо считает это эмоциональное проявление не имеющим ничего общего с решением проблемы. По словам Екатерины Андреевой, сожалеть ни о чем не нужно. Звезда ТВ считает, что самокопание и самобичевание до добра не доведут. Ее рецепт борьбы с сожалением прост: нужно действовать. Ведущая считает, что, если ты сделал что-то не так, необходимо предпринимать решительные шаги для исправления произошедшего, а не заниматься "сожалительным нытьем".