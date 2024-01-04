5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна

4 января отмечает свой день рождения российский режиссер Тигран Кеосаян. Предлагаем вам вспомнить самые популярные фильмы кинорежиссера.

1. Бедная Саша (1997)

Новогодний фильм с элементами мелодрамы, комедии и детектива рассказывает о том, как 31 декабря незадачливый честный вор Березкин отправляется из тюрьмы на побывку. Вместе с этим ему поручают так называемый воровской "общак", который он случайно теряет. Осознавая, что расправа неминуема, Березкин пытается совершить самоубийство, но его спасает бродяга Аристарх в костюме Деда Мороза. Рассеянный бандит вместе с новым подельником пытаются ограбить квартиру богатой банкирши, но натыкаются на ловушку, которую организовала дочь хозяйки Саша. Девочка оказывается несчастным ребенком. У нее есть все, кроме материнской любви. И она практически вынуждает Березкина пойти на грабеж банка ее матери. После этого история приобретает совсем новый поворот. Грабитель Березкин по стечению обстоятельств превращается в спасителя семейства.





2. Ландыш серебристый (2000)

История Зои Мисочкиной из деревни Локотки начинается с того, что она страстно хочет стать певицей. Девушке много не нужно. Дочь милиционера видит себя звездой местного привокзального кафе. Однако даже этому, кажется, не суждено сбыться: ее суровый отец постоянно препятствует всем попыткам дочери найти свое место под солнцем. Но однажды случается нечто непредвиденное: Зоя знакомится с московскими продюсерами Левой и Стасом. Освободив их из КПЗ, девушка увязывается за друзьями и попадает в Москву. Сначала столичные звезды не обращают внимание на рассуждения Зои о певческой карьере, но, услышав ее голос, меняют свое мнение и решают заняться ее раскруткой.





3. Заяц над бездной (2006)

Фантастическая история, снятая в жанре романтической комедии, переносит нас во времена Советского Союза, когда генеральным секретарем КПСС был Леонид Ильич Брежнев. Начинается все с переполоха в столице Молдавии – городе Кишиневе. Именно туда приезжает глава государства с визитом. Но, несмотря на старания местных властей, Брежнев находит все это скучным и улетает на воздушном шаре в неизвестном направлении. Пока генсека ищет милиция и армия, он приземляется в глухой деревне, где живут цыгане. Брежнев становится свидетелем ситуации, когда отец не разрешает дочери выйти замуж за бедного цыгана-полукровку. Когда всемогущий Леонид Ильич с успехом решает эту проблему, табор тоже не остается в долгу и помогает ему осуществить свою мечту.





4. Ялта-45 (2011)

Фильм Тиграна Кеосаяна, основанный на реальных событиях, повествует о Ялтинской конференции 1945 года, где встречаются лидеры трех стран-победительниц: Сталин, Рузвельт и Черчилль. Однако появляются сведения о том, что в городе обнаружены диверсанты, которые могут сорвать важнейшую встречу в истории. Лучшие силы военных ведомств брошены на борьбу с врагом. Чтобы предотвратить возможное покушение на глав государств, капитану контрразведки Алексею Туроку вместе с помощниками придется разобраться в надежности новых и старых друзей.





5. Бессмертные (2021)

В основе фильма – история четырех друзей, которые прошли все ужасы афганской войны и, приехав в Москву, пытаются наладить мирную жизнь. Каждый из них выбирает свою стезю: кто-то уходит в бизнес, кто-то – в творческую работу. А через 20 лет после этого друзья встречаются на кладбище, чтобы проводить в последний путь одного из друзей. Тот умирает от сердечного приступа. Боевые товарищи с горечью вспоминают о своих заслугах перед Родиной, которые теперь общество отвергает. В их воинскую честь никто не верит. Участникам войны стыдно надевать медали и ордена. В этом фильме Тиграна Кеосаяна показано, как боевое братство проходит испытание временем.