Нутрициолог Черная рассказала, как прийти в себя после праздников

После новогодних праздников, которые сопровождаются обильными застольями и употреблением алкоголя, наш организм переживает сильнейший стресс. Могут обостряться хронические заболевания, возникать проблемы с лишним весом. На фоне переедания не исключены сбои в работе пищеварительной и иммунной систем. Также частым спутником новогодних праздников становится похмелье, которое тоже негативно сказывается на самочувствии и состоянии здоровья. Как прийти в себя после праздников? Об этом рассказала нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии PRO-Здоровье Ксения Черная в беседе с порталом "Страсти".

По словам эксперта, начать нужно с восстановления режима питания и устранения последствий алкогольной интоксикации. Для этого важно выпивать в день не менее 2,5-3 литров чистой воды. Дополнительная жидкость поможет организму устранить симптомы обезвоживания и вывести вредные вещества.





Ответ на вопрос, как прийти в себя после новогодних праздников, кроется еще и в том, чтобы помочь своему желудку вернуть нормальный объем. Как бы это странно не звучало, но желудок от частого переедания может растягиваться. Неприятность в том, что размер желудка имеет значение для ощущения сытости. А это значит, что после новогодних праздников вы можете продолжить есть много.

Для того, чтобы восстановить нормальный объем желудка, старайтесь придерживаться следующих правил. По словам нутрициолога, необходимо:

уменьшить количество потребляемой пищи на 30-50%;

в вечерние часы лучше отказаться от пищи или ужинать за 4 часа до сна;

соблюдать питьевой режим – за час до и после еды выпивать стакан воды;

включить в рацион как можно больше овощей. Такой подход поможет увеличить метаболизм. Особенно полезно добавить капусту, свеклу и морковь в любом виде, стручковую фасоль, зелень и салат.





После того, как режим питания у вас наладится, постарайтесь уделить время двигательной активности. Не стоит сразу же бежать в спортзал и включаться в активные тренировки. Лучше делать это постепенно. Начините с пеших прогулок. Чередуйте их с бассейном или тренировками в умеренном режиме.

Также Ксения Черная рекомендует за несколько дней до окончания новогодних каникул укладываться спать на час-полтора раньше. Это позволит более продуктивно войти в рабочий график, минимизировать стресс для организма и больше не задаваться вопросом, как прийти в себя после новогодних праздников.