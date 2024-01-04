Новогодние игрушки: что о вас говорит любимое елочное украшение

В этот волшебный период мы подолгу находимся в уютной квартире или доме, гуляем и занимаемся теми вещами, которые так долго откладывали на потом. А еще, вероятно, любуемся красиво украшенной новогодней елочкой. Шарики, блестящий дождик, гирлянды, конфетти и, конечно же, звезда на макушке – без этих атрибутов сложно себе представить пушистую красавицу.

А знали ли вы, что о вас говорит любимая елочная игрушка? Если нет, то редакция "Клео.ру" подготовила для читателей характеристики самых популярных новогодних украшений.

1. Шарик

Если ваша новогодняя елка украшена преимущественно шарами, то, вероятно, вы являетесь душой компании. Вы чтите традиции и считаетесь эстетом по натуре. Близкие люди характеризуют вас как человека открытого, искреннего и немного консервативного.





2. Звезда

Скорее всего, вы всегда находитесь в центре внимания. Желание выделиться сопровождает вас на любом празднике. Вероятно, вы и сами являетесь своего рода звездой, такой же яркой и запоминающейся, как и елочная игрушка.





3. Сосулька

Если ваша любимая новогодняя игрушка – это сосулька, то, скорее всего, вы очень творческий и неординарный человек. Возможно, вы и правда замечали за собой страсть к искусству. Вероятно, в глубине души вы мечтаете о бесконечном лете и, вешая на пушистую красавицу сосульку, желаете, чтобы теплые времена никогда не заканчивались.





4. Шишки

Шишки традиционно считаются признаком процветания. Возможно, вы знали это и без нас, поэтому, украшая елку, отдаете предпочтение именно им. Если же нет, то, скорее всего, ваше подсознание предрекает вам благополучие в будущем.





5. Игрушки со зверятами

Скорее всего, вы очень любите животных, и они, в свою очередь, отвечают вам взаимностью. Вы обладаете сочувствием и состраданием. И если на вашем пути встречаются нуждающиеся братья наши меньшие, то, вероятно, вы не пройдете мимо.





6. Колокольчики

Украшая елку колокольчиками, вы, скорее всего, заявляете этому миру о желании быть в центре внимания. Возможно, среди ваших талантов есть пение или вы умеете делиться интересными историями с окружающими. Такая новогодняя елочная игрушка на пушистой красавице характеризует вас как открытого и честного человека.



