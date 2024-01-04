Новогодний свитер: с чем его носить этой зимой

С наступлением зимы настоящие модницы задаются вопросом, как одеться тепло, но при этом сохранить стиль и выглядеть модно. Некоторые, чтобы сохранить тепло, надевают на себя несколько слоев одежды. Однако это может создать излишний объем и скрыть фигуру, что сделает вас визуально больше.





"Клео.ру" решили поделиться советами, с чем носить новогодний свитер этой зимой. Для создания образов вам понадобятся джинсы, юбка, брюки и пальто.

Джинсы с завышенной талией – это классический вариант для сочетания с новогодними свитерами. Выберите джинсы в темных оттенках, например, в черном или темно-синем, чтобы создать контраст с яркими узорами свитера. А дополнить образ можно сумкой в цвет низа, чтобы акцент был все-таки на свитере.

Если вы предпочитаете женственный и элегантный стиль, сочетание новогоднего свитера с юбкой будет идеальным вариантом. Выберите юбку в однотонном цвете, чтобы создать баланс с яркими принтами на вашем новогоднем свитере. Длина юбки может быть разной, от мини до макси, в зависимости от вашего предпочтения. Добавьте к этому каблуки или ботильоны в черном или коричневом цвете для завершения элегантного образа.





Если вы предпочитаете более формальный и деловой стиль, сочетание новогоднего свитера со штанами или брюками будет идеальным вариантом. Выберите штаны или брюки в однотонном цвете, чтобы свитер был центром внимания. Также можно добавить пару крупных сережек или браслетов для расстановки дополнительных акцентов.

Для создания уютного и теплого зимнего образа, носите свой новогодний свитер с пальто или пуховиком. Выберите пальто или пуховик в том же цветовом диапазоне или в схожей палитре, чтобы создать гармоничный образ. Добавьте к этому пару сапог или угги для дополнительного комфорта и защиты от холода.