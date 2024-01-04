Тест: новогодняя викторина для детей и взрослых

А что вообще такое Новый год? Это, конечно же, елка, хлопушки, мишура и яркий дождик. Это улыбки близких и бесконечная радость. Это долгие каникулы и большое количество времени с семьей. Если вы находитесь в поиске идей для развлечения, то попали по адресу. Редакция "Клео.ру" подготовила для читателей увлекательный тест на знание фактов о празднике.

Наша новогодняя викторина подходит для детей и взрослых, а ее правила проще некуда. Вам необходимо выбрать один из трех предложенных вариантов – "а", "б" или "в". После прохождения теста отправляйтесь в самый конец статьи, там вы найдете верные ответы.

Сможете правильно ответить на вопросы? Сейчас проверим!

1. По какому календарю мы празднуем Новый год?

а) Григорианский; б) Юлианский; в) Китайский

2. Сколько граней (лучей) у снежинки?

а) четыре; б) шесть; в) восемь

3. Откуда родом Дед Мороз?

а) Великий Новгород; б) Иркутск; в) Великий Устюг

4. С Дедом Морозом разобрались, а откуда Снегурочка?

а) Кострома; б) Великий Устюг; в) Москва

5. Где Дед Мороз обычно не оставляет подарки?

а) под елкой; б) на подоконнике в) у входной двери

6. Когда отмечается Старый Новый год?

а) со 2 по 3 января; б) с 30 по 31 февраля в) с 13 по 14 января

7. В мультфильме "Ну, погоди!" кто из героев переоделся в костюм Деда Мороза?

а) волк; б) заяц в) никто, к героям приходил настоящий Дед Мороз



8. Когда Снегурочка празднует свой день рождения?

а) 31 декабря; б) 18 марта в) 4 апреля

9. Какой салат обычно не готовят на Новый год? (по советским традициям)

а) сельдь под шубой; б) мимоза в) цезарь

10. Что нужно сделать с запиской с желаниями под бой курантов?

а) поджечь и выпить с напитком; б) убрать в надежное место в) закопать в снег





Правильные ответы теста: 1а, 2б, 3в, 4а, 5в, 6в, 7б, 8в, 9в, 10а