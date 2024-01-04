Тест: новогодняя викторина для детей и взрослых

А что вообще такое Новый год? Это, конечно же, елка, хлопушки, мишура и яркий дождик. Это улыбки близких и бесконечная радость. Это долгие каникулы и большое количество времени с семьей. Если вы находитесь в поиске идей для развлечения, то попали по адресу. Редакция "Клео.ру" подготовила для читателей увлекательный тест на знание фактов о празднике.
Наша новогодняя викторина подходит для детей и взрослых, а ее правила проще некуда. Вам необходимо выбрать один из трех предложенных вариантов – "а", "б" или "в". После прохождения теста отправляйтесь в самый конец статьи, там вы найдете верные ответы.
Сможете правильно ответить на вопросы? Сейчас проверим!
1. По какому календарю мы празднуем Новый год?
а) Григорианский; б) Юлианский; в) Китайский
2. Сколько граней (лучей) у снежинки?
а) четыре; б) шесть; в) восемь
3. Откуда родом Дед Мороз?
а) Великий Новгород; б) Иркутск; в) Великий Устюг
4. С Дедом Морозом разобрались, а откуда Снегурочка?
а) Кострома; б) Великий Устюг; в) Москва
5. Где Дед Мороз обычно не оставляет подарки?
а) под елкой; б) на подоконнике в) у входной двери
6. Когда отмечается Старый Новый год?
а) со 2 по 3 января; б) с 30 по 31 февраля в) с 13 по 14 января
7. В мультфильме "Ну, погоди!" кто из героев переоделся в костюм Деда Мороза?
а) волк; б) заяц в) никто, к героям приходил настоящий Дед Мороз
8. Когда Снегурочка празднует свой день рождения?
а) 31 декабря; б) 18 марта в) 4 апреля
9. Какой салат обычно не готовят на Новый год? (по советским традициям)
а) сельдь под шубой; б) мимоза в) цезарь
10. Что нужно сделать с запиской с желаниями под бой курантов?
а) поджечь и выпить с напитком; б) убрать в надежное место в) закопать в снег
Правильные ответы теста: 1а, 2б, 3в, 4а, 5в, 6в, 7б, 8в, 9в, 10а