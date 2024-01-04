Легкая горячая закуска: рецепт салата с сыром и шпинатом

Польза зелени и других овощей для здоровья давно доказана. В овощах много клетчатки, которая помогает выводить вредные вещества из организма и усиливать метаболизм. Особенно это актуально во время новогодних завтраков, обедов и ужинов, когда наша пищеварительная система перегружена. Диетологи и нутрициологи рекомендуют включать в ежедневное меню как можно больше овощей и зелени. Предлагаем вам обратить внимание на рецепт салата с сыром и шпинатом.





Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

120 миллилитров оливкового масла

200 грамм репчатого лука

1 столовая ложка яблочного уксуса

1/2 чайной ложки сахара

200 грамм листьев шпината

4 ломтика хлеба

1 зубчик чеснока

100 грамм сыра

2 столовые ложки орехов

Соль по вкусу





Сначала включаем духовку на разогрев до 180 градусов и промываем листья шпината. Кладем зелень в пакет и отправляем в холодильник. Далее по рецепту нужно обжарить нарезанный лук в сковороде на оливковом масле. После добавляем уксус, сахар и тушим на медленном огне 5 минут. Вылить луковый сок после жарки в отдельную миску, а лук выложить в другую посуду.





Кусочки хлеба смазываем маслом и отправляем в печь. После того, как хлеб обжарится с обеих сторон, натереть тосты чесноком.

Достать шпинат из холодильника, порезать, смешать с обжаренным луком. Взбить оставшееся оливковое масло с луковым соком и заправить салат.

Далее по рецепту на хлеб кладем по ломтику сыра и запекаем в печи 5 минут. Выкладываем в центр тарелки тост и рядом – шпинат с луком. Посыпаем орешками наше блюдо и подаем к столу. Приятного аппетита!