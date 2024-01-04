Мария Миронова дала совет по воспитанию детей

Звезда российского театра и кино Мария Миронова в недавнем интервью рассказала о том, как сейчас складывается ее материнство. Сына Федора Мария родила в 46 лет, и на данный момент она полностью погружена в воспитание своего четырехлетнего чада. Второе материнство, похоже, стало для актрисы совершенно отличным от первого. По ее признанию, она многое переосмыслила и теперь не готова жертвовать временем, проведенным с ребенком, в угоду съемкам.

Мария Миронова подчеркнула, что прежде всего она мама, а потом уже актер. Именно с этой позиции звезда отечественного кинематографа смотрит на воспитание младшего сына. Очевидно, Миронова имела в виду сведение профессиональной занятости к минимуму.

Знаменитость подчеркнула, что с рождением малыша пришла к понимаю некоторых вещей. И теперь для нее стало определенно ясно, что важно, а что вовсе не имеет значения в вопросах материнства. Так, например, роли, проекты, награды, по мнению Марии Мироновой, – ничто по сравнению с отношениями между мамой и сыном.

На вопрос о том, придерживается ли знаменитость каких-то воспитательных методик, Мария ответила, что у нее нет ничего подобного даже и в мыслях. Подобные методики, по словам Мироновой, смешны, потому что невозможно подобрать алгоритмы и схемы для взращивания маленькой души. Нужно, прежде всего, чувствовать интуитивно, в каком направлении ее развивать. Особенно опасно применять такие методики ко всем детям подряд, считает звезда. Самое важное, что может и должна сделать мама для своего ребенка – это разглядеть в нем его личностные особенности и понять, что же нужно этому маленькому человеку от жизни, заключила Мария Миронова.