Стилист Мельник назвала 8 способов устранения пятен на одежде

Чтобы вывести пятна на одежде, нужно сперва понять, какого они характера. Ведь испачкать вещь могут и продукты, и косметика, и бытовые средства, а также естественные пятна – от пота, например. Что и как удалить без вреда для ткани, рассказала стилист и дизайнер Елена Мельник.

По словам эксперта, самыми сложными для устранения считаются пятна жира, потому что они быстро впитываются в структуру ткани. Чтобы вывести подобного рода пятно, нужно воспользоваться следующим раствором. Возьмите нашатырный спирт (одну чайную ложку) и полстакана воды. В этом растворе намочите кусок ненужной ткани, которую вы будете использовать для чистки. Потом наложите намоченную ткань на пятно. Затем подложите легкопромокаемую бумагу под место загрязнения и прогладьте вещь. Стилист рекомендует быть осторожнее с нежными тканями. Такой способ может оставить разводы.

Для того, чтобы устранить пятна на одежде от крови, попробуйте воспользоваться старой доброй перекисью водорода. Джинсовая и льняная ткани не требуют добавления воды, а вот для остальных вещей перекись нужно разбавить водой в равных пропорциях. В таком растворе нужно подержать одежду полчаса, а потом отправить в стиральную машинку.





Если на вашей одежде свежее пятно крови, то его можно вывести с помощью ледяной воды: просто подержите под струей место загрязнения, а после протрите льдом. В сложных случаях может помочь присыпание солью, как поясняет эксперт.

Пятна на одежде от пота убирают с помощью уксуса. Возьмите 9%-ный раствор, нанесите на вату и протрите место загрязнения. Если требуется, подержите вату подольше. Убрать специфический запах поможет сода. В половину стакана воды насыпьте четыре столовые ложки соды. Должна получиться кашица. Ее нужно втереть в проблемные места на ткани и оставить на некоторое время. После вещь стирают и полоскают. Уксус используют таким же образом и для борьбы с другими видами пятен.

Стилист рекомендует не забывать об особенностях тканей, которые тоже влияют на выведения пятна. Это касается, прежде всего, применения химических чистящих средств. Так, например, хлопок и лен отлично переносят отбеливание. Шерсть и шелк нельзя стирать агрессивными средствами. Используйте только деликатный режим стирки и отжим. Синтетику и акрил не стоит отбеливать. Такие виды ткани подвержены разрушению и приходят в негодность от агрессивных средств.

Также Елена Мельник поделилась некоторыми хитростями, которые помогут вывести пятна на одежде в случае экстренной необходимости и отсутствия химчистки. Перво средство – это нашатырь. Если вы поставили пятно, намочите его водой, натрите детским мылом и оставьте на 15 минут. За это время приготовьте раствор: на один литр воды влейте одну чайную ложку нашатырного спирта. После переложите одежду в этот раствор на полчаса. Далее вещь нужно постирать.





Еще один лайфхак для срочной помощи запачканной вещи. Возьмите таблетку аспирина, растворите ее в одном стакане теплой воды и замочите в этом растворе одежду на 30 минут. После постирайте.

Лимонная кислота тоже может помочь вывести пятна на одежде. Для этого возьмите по 2 столовые ложки лимонной кислоты и воды. Кашицей натрите пятно. Через полчаса прополощите под проточной водой и постирайте вещь.

Для выведения пятна на одежде можно использовать перекись водорода вместе с хозяйственным мылом. Сначала залейте пятно перекисью, потом натрите мылом, а после снова залейте перекисью. Через полчаса выстирайте одежду.