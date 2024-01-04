Не тратьте все и сразу: эти товары можно выгодно купить в праздники

Декабрь – один из наиболее финансово затратных месяцев в году. Россияне в это время спешат купить подарки, вкусные угощения к новогоднему столу и многое другое. Другими словами, встреча Нового года обходится нашему брату в круглую копеечку. Особенно, если учесть, что в декабре все становится значительно дороже. На это и ориентированы большинство компаний – заработать как можно больше в новогодний сезон.

Однако в январе цены здорово падают. Причина очевидна – покупатели потратились в предыдущем месяце. Поэтому в январе проходит много распродаж на товары, которые были актуальны в декабре. Но стоит ли переплачивать, если можно подождать несколько дней, и спокойно отправиться за покупками в период каникул? Итак, что же можно купить по хорошей скидке в январе?

1. Елки, гирлянды, игрушки становятся практически неактуальны. На них производители делают большую скидку.





2. Фейерверки и петарды тоже упадут в цене. Все что нужно покупатели приобретут до боя курантов.

3. Косметика, духи, скорее всего, будут стоить дешевле с началом Нового года. Это один из наиболее распространенных подарков.

4. Тематическая одежда, блестящие платья и аксессуары с елками, оленями значительно упадут в цене. Эти товары продавцы начнут продавать с хорошей скидкой.

5. Техника тоже является одним из наиболее излюбленных подарков на Новый год. В январе вас, скорее всего, ждут приятные скидки.

6. Игрушки, пожалуй, являются лидирующей позицией для поздравления детей с Новым годом. Но с началом года на них явно упадет спрос.

7. В Новый год россияне покупают очень много продуктов и алкоголя. Соответственно и цены в декабре на них очень высоки. С приходом первого месяца года все может измениться.