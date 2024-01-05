Брэдли Куперу — 49: самые эффектные роли звезды Голливуда

5 января Брэдли Купер отмечает 49-й день рождения. В его фильмографии огромное количество кинолент, за участие в которых звезда Голливуда был отмечен самыми высокими наградами.

1. Звезда родилась (2018)

Ремейк одноименного фильма 1937 года стал одновременно и режиссерским дебютом актера. Брэдли Купер и Леди Гага сыграли главные роли в этой музыкальной драме. Ее сюжет переплетает в себе две истории: романтическую и профессиональную. Известный блюзовый певец Джексон Мейн (Брэдли Купер) встречает официантку Элли, которая поет в том же баре, где и работает. Музыкант уверен: девушке нужно выступать на сцене. Позже она признается ему, что пишет песни, но не поет их, потому что много раз ее творчество "заворачивали" мастодонты шоу-бизнеса. Однако Джексон стоит на своем – он продолжает убеждать Элли в необходимости петь на сцене. В итоге она все же приходит на его концерт и поет с ним вместе. Ее выступление производит фурор. Ну а после происходит настоящий взлет той самой звезды. Персонаж Джексона Мейна – это целый фейерверк чувств, эмоций и переживаний. Брэдли Купер сыграл психологически непростую роль. Актеру пришлось играть и творческого человека, и влюбленного, и изображать на экране зависимого человека.





2. Области тьмы (2011)

В фильме режиссера Нила Бергера Брэдли Купер играет писателя по имени Эдди Морра, который из серых будней попадает в новую реальность. А все благодаря неким таблеткам, которые главный герой начинает принимать по предложению бывшего шурина. Из неудачника Эдди превращается в успешного и богатого человека. Но вместе с достижениями приходит и осознание того, что не все так просто. До главного героя доходит информация, что побочка от этих волшебных таблеток, которые активизируют мозг человека на все 100%, не так уж и безопасна. Выясняется, что принимавшие их люди умирают или с ними происходят несчастные случаи. В итоге Эдди предстоит разобраться в происходящем и понять, что делать дальше.





3. Снайпер (2014)

В киноленте режиссера Клина Иствуда Брэдли Куперу удалось воплотить на экране образ самого известного американского снайпера Криса Кайла. Одна из линий фильма повествует о службе Криса в вооруженных силах. Солдат воюет против террористов в Ираке и заслуживает себе высокий авторитет среди коллег. Вместе с этим Крис женится на девушке Тайе, которая постоянно переживает за него и просит вернуться домой. После рождения детей главный герой все же возвращается к семье. Однако приспособиться к мирной жизни для бывшего снайпера не так-то просто. В итоге герой погибает на стрельбищах от руки бывшего солдата.





4. Афера по-американски (2013)

Агент ФБР "Ричи" по имени Ричард Димацо (Брэдли Купер) берется за дело мошенников, которые хотят провести большую аферу. Через бандитов агент пытается поймать "более крупную рыбу" – выйти на влиятельных коррумпированных чиновников. Встречая непонимание, Ричи реализует собственный план. В запутанной гангстерской истории Брэдли Куперу удалось воплотить на экран образ агента, который преследовал не только государственные интересы, но и хотел удовлетворить свои собственные амбиции. В финале фильма на громком процессе с участием самых известных американских политиков о Ричи даже не вспоминают.





5. Мальчишник в Вегасе (2009)

В комедии режиссера Тодда Филлипса Брэдли Купер играет одного из героев, которые отправились на поиски приключений в Лас-Вегас. Там друзья решили провести мальчишник перед предстоящей свадьбой Дага. Однако утро после веселой ночи оставляет много вопросов. Кутилам придется разбираться, откуда в их номере тигр, курица, ребенок, и как так вышло, что ночью Стю женился на стриптизерше. Брэдли Купер играет одного из друзей жениха – Фила.



