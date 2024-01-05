Таролог Янко рассказала, что ждет Прилучного и его жену в будущем

Союз Павла Прилучного и Зепюр Брутян вызывает восхищение и интерес поклонников. Их счастливую семью впереди ждет много ярких событий, как отмечают некоторые эзотерики. Таролог Галина Янко рассказала, что сулит судьба звездной чете в будущем.

По словам эксперта, для Павла Прилучного наступает благодатный период в жизни: актер сможет покорить в ближайшем будущем новые высоты и исполнить свои мечты. Дело в том, что звезда российского кино родился под покровительством двух планет – Солнца и Луны. Это обстоятельство помогает ему во многом аккумулировать позитивную энергию созидания.

Также таролог отметила, что Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян могут стать родителями троих детей. По крайней мере, судьба задумала именно так. Однако сейчас звездной паре лучше не спешить обзаводиться вторым ребенком. По словам эзотерика, Прилучный все еще находится в творческом поиске. Это может помешать ему погрузиться в отцовство на все 100%.

В 2024 году не исключено возобновление судебных тяжб, связанных с претензиями бывшей жены актера Агаты Муцениеце, как отметила таролог. Именно это может стать причиной мелких неприятностей в жизни Павла Прилучного и Зепюр Брутян, пояснила эксперт.

При этом таролог Галина Янко назвала жизнь супругов устоявшейся и отметила, что их ежедневный ритм поставлен на четкие рельсы. Эксперт подчеркнула, что семейную идиллию Павла Прилучного и Зепюр Брутян всегда будет поддерживать дух богатства и успеха.