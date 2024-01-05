Делаем кормушку для птиц своими руками: пошаговая инструкция

Добро пожаловать в мир творчества и заботы о природе! В этой статье мы поделимся с вами пошаговой инструкцией, как сделать кормушку для птиц своими руками.

ШАГ 1: ПОДГОТОВЬТЕ МАТЕРИАЛЫ

Для изготовления кормушки для птиц вам понадобятся следующие материалы:

Деревянная доска размером 30х30 см

Несколько деревянных палочек длиной около 15 см

Ручная пила или ножовка

Тонкая проволока или веревка



Гвозди или винты

Дрель, молоток или отвертка

Краска или лак для защиты от внешних воздействий



ШАГ 2: ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОСНОВЫ



Возьмите деревянную доску и отрежьте от нее два квадрата нужного размера – примерно 30х30 см. Для этого используйте ручную пилу или ножовку. Обработайте края досок, чтобы они были гладкими. Это будет служить основой кормушки для птиц. Затем отрежьте короткие палочки или бруски, которые будут выступать в качестве бортиков их домика.





ШАГ 3: ФИКСАЦИЯ

Наметьте место на краях досок для брусков или палок.

Расстояние между ними должно быть достаточно большим, чтобы пернатые друзья смогли поместиться в новом жилище.

Затем сделайте отверстия в досках и вставьте бруски или палочки, чтобы они прочно держались. Для этого вам понадобится дрель, молоток или отвертка, а также гвозди или винты. Здесь же зафиксируйте бортики для кормушки.

ШАГ 4: КРЕПЛЕНИЕ

На верхней части кормушки сделайте небольшое отверстие. Через него пропустите проволоку или веревку и завяжите ее, чтобы создать петлю. Это нужно для того, чтобы кормушку можно было повесить на дерево или другую подходящую поверхность. Убедитесь, что петля крепкая и выдерживает вес кормушки.