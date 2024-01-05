Делаем кормушку для птиц своими руками: пошаговая инструкция

Добро пожаловать в мир творчества и заботы о природе! В этой статье мы поделимся с вами пошаговой инструкцией, как сделать кормушку для птиц своими руками.
ШАГ 1: ПОДГОТОВЬТЕ МАТЕРИАЛЫ
Для изготовления кормушки для птиц вам понадобятся следующие материалы:
- Деревянная доска размером 30х30 см
- Несколько деревянных палочек длиной около 15 см
- Ручная пила или ножовка
- Тонкая проволока или веревка
- Гвозди или винты
- Дрель, молоток или отвертка
- Краска или лак для защиты от внешних воздействий
ШАГ 2: ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОСНОВЫ
Возьмите деревянную доску и отрежьте от нее два квадрата нужного размера – примерно 30х30 см. Для этого используйте ручную пилу или ножовку. Обработайте края досок, чтобы они были гладкими. Это будет служить основой кормушки для птиц. Затем отрежьте короткие палочки или бруски, которые будут выступать в качестве бортиков их домика.
ШАГ 3: ФИКСАЦИЯ
Наметьте место на краях досок для брусков или палок.
Расстояние между ними должно быть достаточно большим, чтобы пернатые друзья смогли поместиться в новом жилище.
Затем сделайте отверстия в досках и вставьте бруски или палочки, чтобы они прочно держались. Для этого вам понадобится дрель, молоток или отвертка, а также гвозди или винты. Здесь же зафиксируйте бортики для кормушки.
ШАГ 4: КРЕПЛЕНИЕНа верхней части кормушки сделайте небольшое отверстие. Через него пропустите проволоку или веревку и завяжите ее, чтобы создать петлю. Это нужно для того, чтобы кормушку можно было повесить на дерево или другую подходящую поверхность. Убедитесь, что петля крепкая и выдерживает вес кормушки.
ШАГ 5: ЗАВЕРШАЮЩИЕ ШТРИХИ
Теперь, когда основа готова, вы можете дополнить ее по своему вкусу. Если вы хотите, чтобы кормушка была привлекательной для птиц, используйте яркую краску.
Помните, что краска должна быть безопасной для птиц!
Если вы предпочитаете натуральную отделку, можно нанести на поверхность кормушки слой лака для защиты от погодных условий.
ШАГ 6: УСТАНОВКА
Когда ваша кормушка полностью готова, приступите к ее установке. Повесьте кормушку на выбранное место, используя ранее созданную петлю.
ШАГ 7: НАПОЛНИТЕ КОРМУШКУ ПИЩЕЙ
Существует целый ряд продуктов, которые можно использовать для кормления пернатых зимой. Птицы в зимние месяцы нуждаются в высококалорийной пище для поддержания своего тепла и энергии, особенно в условиях низких температур.
Им полезно предлагать семена подсолнечника, мака, тыквы, а также зерновые смеси, содержащие кукурузу, овес и ячмень.
КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается кормить птиц мучными изделиями: хлебом, булочками и пр., испортившимися крупами, гнилыми продуктами, а также солеными орехами и сладостями, такой рацион приводит их к медленной погибели.
Теперь только остается ждать, когда пернатые друзья заметят ваше творение. Изготовление кормушки для птиц – это важный шаг к сохранению природы, таким образом, вы помогаете им восполнить запас пищи в холодное время года.