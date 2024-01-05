Никита Кологривый признался, почему не может решиться на просмотр "Слово пацана"

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" (2023) буквально сразу же после выхода занял лидирующие позиции на всех киноплатформах. Несмотря на то, что реакция общественности на криминальную драму была неоднозначной, зрители проявили к киноленте огромный интерес. Об этом говорит, прежде всего, статистика просмотров. Однако не все актеры, сыгравшие в фильме, успели его посмотреть. Так, например, Никита Кологривый, который воплотил на экране образ одного из главных героев, еще не видел нашумевшей киноленты Жоры Крыжовникова.

Именно шумиха, по словам актера, и стала той самой причиной, из-за которой он не может решиться на просмотр фильма. Никита Кологривый отметил, что его впечатление от киноленты может в корне не совпасть с мнением большинства. Актера больше волнует профессиональный уровень, а не общее впечатление. Он подчеркнул, насколько важно для артиста оправдать те овации, которые раздали зрители.

Роль криминального персонажа в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", по признанию Никиты Кологривого, не стала для него чем-то особенным и сложным. Все, что актер сыграл на экране, ему знакомо: он вырос в такой же атмосфере. А вот герой фильма "По щучьему велению" (2023) Емеля для него гораздо дороже, как признался артист.

Никита Кологривый выразил настороженность относительно всеобщего восхищения от сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Более всего актера волнует неразборчивость зрителя в деталях. При этом он заявил, что разделяет радость от успеха киноленты. Для него популярность фильма стала полной неожиданностью.