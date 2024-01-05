Легкое блюдо на ужин: готовим салат с кускусом и овощами

Кускус считается традиционным блюдом для стран Востока. В последние десятилетия эта крупа приобрела популярность и в нашей стране. Делается она из пшеницы грубого помола. При всей своей пользе для организма кускус еще и быстро готовится: крупу можно и не отваривать, а заливать кипятком. Но в этом случае нужно ждать несколько часов. Предлагаем вам обратить внимание на рецепт салата с кускусом и овощами.
Для его приготовления вам понадобится:
- 300 грамм кускуса
- 2 луковицы
- 2 помидора
- 2 зубчика чеснока
- 2 болгарских перца
- 1 пучок петрушки
- 2 столовые ложки томатной пасты
- 1 столовая ложка лимонного сока
- Соль, немного острого перца или перца чили
Согласно рецепту, сначала нам нужно сварить кускус. Это можно сделать в воде или в мясном бульоне. Во втором случае блюдо получится более сытным. Лук, перец, помидоры и чеснок порезать. Разогреть сковородку, налить в нее масло и обжаривать овощи в течение 5 минут. Порубить петрушку. Добавить зелень и томатную пасту в сковородку и тушить еще пару минут.
После этого всыпьте кускус к овощам, добавьте лимонный сок. Посолите блюдо по вашему вкусу и добавьте перца. По рецепту это может быть и острый чили, если вам такая приправа нравится. Хорошенько перемешайте блюдо и подавайте к столу. Приятного аппетита!