Автор хита "По полюшку" собирается судиться с Успенской

Автора слов и музыки композиции "По полюшку" Наталья Лапина заявила, что в скором времени ее юрист направит претензию в адрес Любови Успенской. По словам Лапиной, королева шансона исполняет эту песню уже в течение трех лет и ничего за это не платит автору.

Лапина также добавила, что она потеряла за это время много денег в качестве издержек, и ей очень обидно. Композитор отметила, что у Любови Успенской нет авторских прав на песню "По полюшку". По словам Лапиной, ее предложение решить дело без привлечения судебных инстанций было отвергнуто певицей. Поэтому ввиду отсутствия компромисса ей придется обращаться в компетентные органы.

Также композитор добавила, что у нее есть много песен, которые могла бы исполнить Любовь Успенская. Однако после сложившейся ситуации Лапина не планирует никаких творческих проектов с певицей.

Напомним, что песню "По полюшку" Любовь Успенская представила на премии Brand Awards в 2020 году, на которой артистке вручали статуэтку "Женщина года". Эмоциональную композицию сразу же подхватили поклонники певицы и сочли ее такой же сильной по духу, как и другие хиты Успенской. После выступления королевы шансона зал долгое время скандировал "браво".

На момент презентации композиции "По полюшку" автор слов и музыки отметила, что песня обрела своего исполнителя. Также ранее Лапина подчеркивала, что Любовь Успенская прожила и прочувствовала эту песню на все сто процентов.