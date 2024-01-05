Как побороть тягу к нездоровой пище: советы от Анастасии Решетовой

В своей книге "Сегодня я проснулась другой" российская модель Анастасия Решетова поделилась секретами достижения идеальной физической формы. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати назвала самые эффективные, на ее взгляд, способы борьбы с гастрономическими излишествами. Модель рассказала о том, как встать на дорогу ЗОЖа и уверенно по ней шагать.

По словам автора книги, решение изменить рацион – еще не гарантия того, что у вас сразу же пропадет желание употреблять в пищу то-то "вредное". Первый и важный принцип – не сдаваться. Анастасия уверяет, что после того, как тело и сознание привыкнут к новому образу жизни, к старому возвращаться уже точно не захочется.





В стремлении к ЗОЖу нужно соблюдать второй принцип – не провоцировать себя. Анастасия Решетова рекомендует убрать с глаз любые "вкусняшки". Также автор книги советует отказаться от поздних ужинов (есть лучше не менее, чем за 4 часа до сна) и не ходить по магазинам на пустой желудок.

Принцип номер три – не оглядываться на мнение окружающих. Как заявляет Решетова, точеная фигура и пресс могут вызывать зависть у тех, кто видит ваши достижения. Для собственного комфорта люди будут, возможно, вас отговаривать или занижать ценность ваших усилий. От этого нужно абстрагироваться.

В борьбе с пищевыми соблазнами поможет следующий принцип: высыпаться. Доказано, что отсутствие сна организм всегда хочет компенсировать чем-то "вредненьким". Это вполне объяснимо: нужно много энергии телу, которое не успело восполнить запасы энергии.





Автор книги также рекомендует наряду с принципами ЗОЖа не забывать и о некоторых "полезных" нарушениях, чтобы психике было легче переносить ограничения, связанные с едой. К таким нарушениям она отнесла небезызвестный читмил. Это запланированный период времени, когда вы позволяете себе есть все, что угодно. По словам Анастасии Решетниковой, это помогает ускорить обмен веществ и разгрузить нервную систему во время пищевого воздержания.

