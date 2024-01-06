Продукты для укрепления костей и суставов

Чтобы ответить на вопрос “как укрепить кости и суставы?”, нужно понять, что на это влияет. Прежде всего стоит обратить внимание на свой рацион.

Чтобы кости оставались крепкими и прочными, нужно употреблять продукты, богатые кальцием. Это может быть брокколи, творог и кисломолочные продукты. Овощи и бобовые тоже благоприятно влияют на костную систему. Норма взрослого человека – 1000 мг кальция в сутки.

Чтобы сохранить подвижность суставов, нужно есть больше продуктов, насыщенных жирами, – авокадо, рыбу, орехи, масла.





Помимо этого, есть целый ряд продуктов, который сделает ваши кости и суставы крепкими и здоровыми:

Сыр. В нем много витамина К2, которые помогает костным тканям укрепляться.

Зеленый чай. Это настоящее чудо-средство. Исследования доказали, что систематическое употребление зеленого чая помогает снизить риск переломов

Чернослив. Он помогает повысить плотность костной ткани и укрепить суставы.

Гранат. Этот чудесный продукт помогает остановить истончение костей и снизить вероятность переломов.

Апельсины. недостаток витамина С тоже влияет на хрупкость суставов и костей. Поэтому так важно восполнять его в том числе с помощью цитрусовых.

Тмин. Добавляя его в еду, можно укрепить все кости организма и предотвратить заболевания суставов.

Шоколад. Для плотности костей и подвижности суставов необходим магний. Он вымывается из организма с возрастом, поэтому очень важно восполнять его. Иначе кальций и другие микроэлементы просто не будут усваиваться. В темном и горьком шоколаде содержится магний, который будет работать на сохранение костной ткани.





Ученые предостерегают, что не стоит пить много молока. Несмотря на то, что в нем есть кальций, оно провоцирует воспаления в костях и суставах. А это приводит к переломам и травмам.

Наш рацион напрямую влияет на состояние здоровья, самочувствие и даже настроение. Если вы задумались о том, как укрепить кости и суставы, пересмотрите свое ежедневное меню. Добавьте в него больше продуктов, богатых кальцием, насыщенными жирами, клетчаткой и белком. И тогда вы сможете сохранять активность без травм и переломов.