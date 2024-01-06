Рождество Христово: что нельзя делать 7 января в православный праздник

Каждый год 7 января весь православный мир празднует Рождество Христово. В этот день, согласно Библии, родился Спаситель мира – Иисус Христос. Сын Пресвятой Богородицы пришел на землю для того, чтобы взять на себя грехи всех людей. Его появление – это большая радость для верующих.

Православный праздник Рождества Христова является непереходящим двунадесятым. То есть дата 7 января не меняется, как, например, дата Пасхи. Торжество отмечают несколько православных церквей: Русская, Иерусалимская, Грузинская, Польская, Сербская, Македонская. Католики, как известно, празднуют Рождество многим ранее – 25 декабря.

Согласно Святому Писанию, история праздника началась в день рождения Иисуса Христа от непорочной Девы Марии, которая была обручена с Иосифом, потомком царя Давида. Поклониться младенцу пришли пастухи, а затем явленная на востоке звезда привела к колыбели будущего Спасителя трех волхвов. Так пишет один из евангелистов – апостол Матфей. Волхвы преподнесли Иисусу золото, ладан и смирну.





Также православные вспоминают в этот день чудесное избавление от смерти будущего Спасителя. Царь Ирод, который очень боялся будущего миссии, убил всех младенцев в Израиле, чтобы избежать посягательства на свой трон. Однако к тому времени Иосиф с семьей успел уйти в Египет благодаря повелению ангела Господня.

7 января 2024 года православные, как и много столетий подряд, отмечают Рождество Христово. У этого православного праздника есть свои писанные и неписанные правила. Накануне завершается 40-дневный пост, и после праздничной службы верующие разговляются, то есть им можно употреблять скоромную пищу: мясо, яйца, молоко.

А что же запрещает Церковь в этот день? 7 января нельзя:

поминать усопших и ходить на кладбище;

гадать и заниматься прочими противоречащими христианскому вероучению оккультными делами;

разговляться крепким алкоголем и превращать праздник в застолье;

желательно отложить работу по дому и прочие хлопоты.





В такой день или накануне можно сходить на праздничную службу, посидеть за семейным столом, подарить друг другу подарки. По традиции в день Рождества Христова православные поют колядки и ходят друг к другу в гости, прославляя рождение Спасителя.

Главное в этот день впустить благодать в свой дом и в свое сердце: простить все обиды и отпустить все, что томит душу. Церковь рекомендует в этот день причаститься, даже если вы не держали пост.