Декор рождественского стола: 5 атрибутов семейного праздника

Отмечать Новый год на диване до конца выходных, конечно, хорошо, но это не повод забывать про Рождество Христово. Даже далекие от православной культуры люди ценят этот праздник за светлый духовный посыл и дополнительный повод собраться с близкими за торжественным ужином.

По случаю 7 января в 2024 году умелые хозяйки трудятся на кухне, но порой забывают о декоре рождественского стола. Женский портал "Клео.ру" рекомендует обратить внимание на 5 атрибутов семейного праздника.

Во-первых, беспроигрышным украшением служит красивая скатерть с качественным принтом. Тематика изображения может быть разной, но постарайтесь, чтобы она не противоречила главной идее торжества. Все-таки Рождество Христово – это церковный праздник.

Во-вторых, стоит приглядеться к салфеткам для сервировки стола. Не столь важно, бюджетный или престижный вариант оформления получится в итоге. Проследите, чтобы материал был чистым и радовал глаз.



В-третьих, стоит подобрать необычный набор посуды , который поднимает настроение и улучшает аппетит. Что подавать на красивой тарелке в Рождество Христово – дело вкуса, но мы советуем растительную пищу.



В-четвертых, семейный ужин 7 января отлично дополнят украшения из натуральных материалов . Долой вредный для экологии пластик – рождественский стол можно преобразить с помощью простых шишек или деревянных фигурок, статуэток.

В-пятых, зажгите свечи . С ними декор рождественского стола непременно выглядит по-особенному. Будьте осторожны с огнем, используйте подсвечники, чтобы Рождество Христово в 2024 году оставило только приятные впечатления.



