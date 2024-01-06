Не только снеговик: что слепить на Рождество вместе с ребенком

Скатать три снежных шара и превратить их в галантного джентльмена с морковкой вместо носа – искусство, которое дано не всем. Многим мамам зимние забавы даются непросто, ведь они давно повзрослели. Чтобы помочь в этом вопросе, "Клео.ру" составили список – что слепить на Рождество вместе с ребенком.

Снеговик – универсальный вариант, но со временем надоедает, да и морковь все-таки жалко! Тем временем праздник 7 января навевает мысли о чем-то светлом и неземном. Поэтому на Рождество предлагаем слепить ангела – маленькое снежное чудо.

Какой же отдых в январе без елки? Даже если дома уже радует зеленая красавица, можно слепить дерево из снега собственноручно вместе с ребенком. Пусть елка будет белая и не очень пушистая, но зато авторская – эксклюзивная, штучная. На Рождество это больше, чем просто символ.



Когда снеговик, ангел, елка, а также зайчики, котики и прочие снежные персонажи уже наскучили, попробуйте сделать звезду. Фигурную, ажурную, пятиконечную и не только – включаем фантазию! И хотя этот креативный объект из снега однажды растает, ребенок оценит ваше мастерство и ловкость рук.







Совет от "Клео.ру": берите на улицу сразу несколько пар варежек или перчаток – так лепить фигуры будет комфортнее, а руки не промокнут от снега. Проведите Рождество или другие, более подходящие по погоде дни в роли снежного скульптора.