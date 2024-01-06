Упражнения Кегеля для женщин в домашних условиях

Многие женщины сталкиваются с проблемами, связанными с ослаблением мышц тазового дна, что может приводить к неприятным последствиям, включая ухудшение циркуляции крови в области таза и увеличение внутрибрюшного давления. Это, в свою очередь, повышает риск возникновения злокачественных и доброкачественных образований в матке и яичниках, а также может усугубить хронические заболевания. Однако существуют эффективные практики для укрепления интимных мышц, такие как упражнения Кегеля.

В середине 20-го века Арнольд Кегель, доктор в области гинекологии, впервые предложил специализированный комплекс для укрепления интимных мышц. Упражнения Кегеля целенаправленно воздействует на мышечную структуру, поддерживающую такие органы как мочевой пузырь, матку и прямую кишку, повышая их тонус. Постоянная практика этих упражнений не только способствует улучшению контроля над соответствующими мышцами, но и благоприятно влияет на общее физическое благополучие.





Необходимо подчеркнуть, что польза от выполнения упражнений Кегеля распространяется на женщин разных возрастных групп, в том числе на тех, кто ожидает ребенка. Приведем базовые методики Кегеля, которые могут оказаться полезными для новичков:

МИГАНИЕ

Найдите положение, в котором вам будет удобно, будь то сидя или лежа. Начинайте с глубокого вдоха и постепенно напрягайте мышцы в области таза без участия бедер, живота или ягодиц. На несколько секунд (2-3) остановитесь, затем позвольте мышцам расслабиться.





УДЕРЖАНИЕ

Начните с плавного напряжения мышц таза, увеличивая интенсивность по мере выполнения (до 10 секунд). После достижения пика напряжения, аккуратно ослабляйте эти мышцы, уменьшая усилие в обратной последовательности (от 10 до 15 секунд). Это упражнение поможет вам осознать контроль над мышцами и укрепить их.

ЛИФТ

Визуализируйте лифт, поднимающийся поэтажно вместе с сокращением мышц тазового дна. Как только вы достигнете пика напряжения, начните спускать "лифт" обратно вниз, постепенно ослабляя напряжение.

Чтобы укрепить мышцы интимной зоны и добиться улучшений, необходимо не прекращать регулярные тренировки. Со временем стоит увеличивать количество выполнений упражнений Кегеля за сеанс, начиная как минимум с 10-15 раз в день.





Помните, что консультация со специалистом может быть полезной, особенно если у вас есть какие-либо медицинские проблемы или осложнения.