Народные приметы на Святки: как привлечь любовь и деньги в 2024 году

Святки – особенное время в году. Это период от Рождества Христова до праздника Крещения. С 7 по 18 января в православной традиции принято праздновать появление Иисуса Христа на свет. Народ испокон веков в эти дни устраивал гуляния.

До появления христианства на Руси в этот же период славяне праздновали поворот солнца с зимы на лето. У наших предков было много традиций, связанных с этим важным временем года. Самыми главными из них были песни, пляски и гадания.

В итоге на стыке язычества и христианства образовался такой особенный период, как Святки. С одной стороны, он напрямую связан с православной традицией, с другой, – отчасти с языческой. Гадания по-прежнему пользуются популярностью среди наших соотечественников. Хотя Церковь и запрещает любые оккультные практики, многовековая традиция продолжает жить.





Чтобы год был благополучным, народ обращал внимание на некоторые приметы. Например, считалось, что если в период Святок небо звездное, то год будет благополучным и урожайным. Шить и рукодельничать на Святки не разрешалось, иначе подобное дело могло принести неприятности.

Мороз в начале Святок 7 января предвещал взаимопонимание и любовь в семье на весь год. Охотится на зверей и птиц в это время не разрешается, как и играть свадьбы.

Народ связывал время Святок с чудесами и исполнением желаний. Для того, чтобы привлечь любовь и встретить суженого в будущем году, повяжите красную ленточку в изголовье кровати или поставьте в комнате красные цветы. Элемент одежды красного цвета тоже сыграет на руку в этом деле.

Вещий сон

Чтобы узнать о суженом, можно загадать вещий сон. Перед сном нужно написать на кусочке бумаги его имя и поцеловать накрашенными губами, а после положить под подушку. Ночью приснится то, что суждено знать о возлюбленном.





Исполнение желаний

Чтобы ваше желание исполнилось, напишите его в полночь на чистом листе бумаги, положите на тарелку текстом вниз и подожгите. Следите, прогорит ли вся бумага. Если да, то желание обязательно исполнится в будущем году.

Привлечь деньги

В канун Старого Нового года принято щедровать. Пригласите знакомого мужчину, чтобы он первым зашел в дом утром и насыпал в угол пшена или риса со словами: "Сею-сею, посеваю, с Новым годом поздравляю!". Такая традиция во время Святок помогала привлечь богатство и достаток в дом.