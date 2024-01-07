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Четверг 14 марта

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"Гринч" не считается: самые уютные рождественские фильмы

Сегодня, 7 января, многие верующие отмечают, пожалуй, главный церковный праздник - Рождество. Уже знаете, как проведете этот день?

Почувствовать праздничную атмосферу и обрести веру в чудеса не сложно, особенно если сегодня вам и вашей семье не нужно заниматься никаким делами. Предлагаем расслабиться и окунуться в атмосферу волшебства и домашнего тепла. А поможет вам в этом наша подборка хорошего кино – "Гринч" не считается.

Редакция "Клео.ру" предлагает любимым читателям провести время в кругу семьи и посмотреть самые уютные рождественские фильмы. Приятного просмотра!

Рождественская история (мультфильмы, семейное)

Страна производства: США

Год производства: 2009

Поучительная история о жизни жадного и злого скупердяя Эбенезера Скруджа. Главный герой терпеть не может никакие праздники и предпочитает увлекаться исключительно деньгами. Так происходит до ночи, когда во сне к Скруджу приходит давний приятель и жалуется на то, что всю жизнь интересовался лишь богатством. Той же ночью к Эбенезеру являются три рождественских духа: прошлое, настоящее и будущее. У героя появляется шанс все изменить.

Фото: кадр из мультфильма &#34;Рождественская история&#34;

Щелкунчик и четыре королевства (фэнтези, приключения, семейный)

Страна производства: США, Канада

Год производства: 2018

Юная девочка по имени Клара получает необычный рождественский подарок и отправляется в увлекательное и загадочное путешествие. Главная героиня уже побывала в Стране Снегов, Стране Садов и в Стране Сладостей, однако в последнем королевстве Клару ожидает опасность – армия мышей во главе с ее королем.

Фото: кадр из фильма &#34;Щелкунчик и четыре королевства&#34;

Рождественские хроники (фэнтези, комедия, приключения, семейный)

Страна производства: США

Год производства: 2018

В канун Рождества брат и сестра Кейт и Тедди Пирсы планируют доказать существование Санты, засняв его появление на видео. Правда, кое-что идет не по плану юных героев, и теперь им придется окунуться в необыкновенное приключение с волшебством, эльфами и летающими оленями. Брат и сестра должны спасти праздник и помочь главному волшебнику Санте.

Фото: кадр из фильма &#34;Рождественские хроники&#34;

Пережить Рождество (комедия, мелодрама)

Страна производства: США

Год производства: 2004

Комедия повествует о скучной и рутинной жизни богача Дрю Лэтама. У героя есть все, о чем только можно мечтать, кроме одного – друзей и семьи. За решением своей проблемы парень отправляется в дом, в котором он провел свое детство. Тот факт, что в жилище проживают другие люди, ничуть не смущает Дрю, который предлагает новым жильцам за деньги стать его временными родственниками. Однако игра в традиционную и счастливую семью не получается.

Фото: кадр из фильма &#34;Пережить Рождество&#34;

Серебряные коньки (приключения, фэнтези, семейное)

Страна производства: Россия

Год производства: 2020

Действия фильма разворачиваются в дореволюционном Петербурге. Главные герои – люди из совершенно разных миров. Матвей работает курьером в кондитерской, а свободное время посвящает конькам. Отец молодого человека серьезно болен, поэтому все деньги уходят на его лечение. В жизни Алисы, наоборот, полное благополучие. Девушка родилась в обеспеченной семье и вовсю готовится к свадьбе с подобным себе человеком. Однако рождественское чудо вносит коррективы в планы героев.

Фото: кадр из фильма &#34;Серебряные коньки&#34;

Рождественская сказка ( драма, комедия)

Страна производства: Франция

Год производства: 2008

Супружеской паре Юноне и Абелю впервые за шесть лет удается собрать на рождественский праздник троих своих наследников, их жен, детей и подружек. Отношения внутри семьи складываются непростые. Старшая дочь Элизабет не общается с братом Анри. Однако в этот праздник им все-таки предстоит помириться. 

Фото: кадр из фильма &#34;Рождественская сказка&#34;

7 января 2024, 06:03
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Ольга Андреева
Клео. ру✓ Надежный источник

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