День добрых дел: 7 способов сделать мир лучше

Доброта – движущая сила нашей жизни. Чем больше благого мы приносим другим, тем больше возвращается нам в ответ. В светлый праздник Рождества редакция "Клео.ру" предлагает каждому устроить свой личный день добрых дел.

План такой:

Оставить чаевые ответственному курьеру, аккуратному официанту или добродушному таксисту. Если вам понравилось обслуживание, постарайтесь поблагодарить человека за его работу суммой, комфортной для вас. Оплатить покупки пенсионерам в магазине. Очень часто можно увидеть в супермаркете пожилого человека, который выбирает продукты. Обычно это самое необходимое – крупы, масло, молоко. Почему бы ни оплатить такую покупку пенсионеру, если располагаете финансами. Поверьте, это доброе дело зачтется Высшими силами. Отдать свои вещи нуждающимся. Если у вас много вещей, которые вы не носите, самое время разобрать их и сделать доброе дело. Попробуйте отнести ненужные, но пригодные к эксплуатации вещи в социальный центр для нуждающихся. Кого-то ваши слегка потертые ботинки или свитер из прошлогодней коллекции будут греть всю зиму. Сделать комплимент незнакомому человеку. Можете отметить, какой изысканный стиль у него или красивые черты лица. Есть вариант похвалить даже необычную татуировку или прическу человека. Такие милые комплименты вызовут искреннюю улыбку и зарядят незнакомца позитивом на весь день. А вам это ничего не будет стоить. Жертвовать благотворительным фондам. Сейчас есть огромное количество фондам, которые помогают разным категориям населения: детям, старикам, многодетным семья, людям с тяжелыми заболеваниями. Выбирайте тот, которому доверяете и хотите помочь финансово. Поверьте, это уже будет огромный вклад в большое дело. Поехать в приют для животных с подарками. Обычно бездомные животные нуждаются и в вещах, и в питании, и в общении с людьми. Вы можете привезти корм, ветпрепараты и другие вещи для кошек и собак. К тому же можно просто поиграть или погулять с животными, они будут этому очень рады. Сдать донорскую кровь. Это простое доброе дело может спасти кому-то жизнь. Вы можете стать донором один раз или приходить в пункт приема крови регулярно, если позволяет здоровье. Ваше неравнодушие может определить судьбу многих людей.

Добрые дела не требуют много денег, времени и усилий. Достаточно посмотреть вокруг и совершить акт милосердия из любви к ближнему. Мы уверены – тогда ваша жизнь и весь мир тоже изменятся к лучшему.