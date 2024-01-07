Тест: знаете ли вы историю Рождества?

Ежегодно православные христиане отмечают 7 января особенное событие. Считается, что в этот день Дева Мария произвела на свет Божьего Сына. Рождество Христово – праздник с насыщенной и интересной историей. Знаете ли вы ее достаточно хорошо? Тест от редакции “Клео.ру” к вашим услугам!
1. В каком городе состоялось рождество Иисуса Христа?
а) Тель-Авив;
б) Назарет;
в) Вифлеем.
2. Какой пророк сделал главное ветхозаветное пророчество о матери Иисуса Христа?
а) Исайя;
б) Абрам;
в) Тоар.
Ответы на тест даны в конце. Не подглядывайте раньше времени, чтобы узнать, насколько хорошо знаете праздник Рождества.
3. Что послужило рождению Иисуса Христа?
а) Связь Девы Марии с Иосифом;
б) Непорочное зачатие;
в) Случайность.
4. Католики отмечают Рождество Христово не 7 января. В какую дату?
а) 3 марта;
б) 4 декабря;
в) 25 декабря.
5. Что волхвы преподнесли Иисусу Христу, когда он появился на свет?
а) Золото, ладан и смирну;
б) Серебро, кольцо и святую воду;
в) Драгоценные камни, ключ и письмо.
6. Где волхвы обнаружили новорожденного Божьего Сына?
а) На высокой горе;
б) В пещере;
в) В покоях императора.
Правильные ответы на тест о празднике Рождества Христова: 1в, 2а, 3б, 4в, 5а, 6б