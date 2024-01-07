Тест: знаете ли вы историю Рождества?

Ежегодно православные христиане отмечают 7 января особенное событие. Считается, что в этот день Дева Мария произвела на свет Божьего Сына. Рождество Христово – праздник с насыщенной и интересной историей. Знаете ли вы ее достаточно хорошо? Тест от редакции “Клео.ру” к вашим услугам!

1. В каком городе состоялось рождество Иисуса Христа?



а) Тель-Авив;



б) Назарет;

в) Вифлеем.

2. Какой пророк сделал главное ветхозаветное пророчество о матери Иисуса Христа?



а) Исайя;



б) Абрам;

в) Тоар.

Ответы на тест даны в конце. Не подглядывайте раньше времени, чтобы узнать, насколько хорошо знаете праздник Рождества.



3. Что послужило рождению Иисуса Христа?



а) Связь Девы Марии с Иосифом;



б) Непорочное зачатие;

в) Случайность.

4. Католики отмечают Рождество Христово не 7 января. В какую дату?



а) 3 марта;



б) 4 декабря;

в) 25 декабря.





5. Что волхвы преподнесли Иисусу Христу, когда он появился на свет?



а) Золото, ладан и смирну;



б) Серебро, кольцо и святую воду;

в) Драгоценные камни, ключ и письмо.

6. Где волхвы обнаружили новорожденного Божьего Сына?

а) На высокой горе;

б) В пещере;

в) В покоях императора.



Правильные ответы на тест о празднике Рождества Христова: 1в, 2а, 3б, 4в, 5а, 6б