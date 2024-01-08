82 года со дня рождения Стивена Хокинга: 5 сильных цитат ученого

Английский физик-теоретик олицетворял триумф человеческого духа над преградами, став кумиром для многих благодаря своей удивительной борьбе с болезнью, которая не ограничила его умственные способности и заметному влиянию на астрофизику. Мысли ученого о будущем человечества, вере и других аспектах жизни продолжают быть актуальными и по сегодняшний день. "Клео.ру" представляет 5 сильных цитат Стивена Хокинга.

О БУДУЩЕМ И ПЕРСПЕКТИВАХ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

Для того, чтобы обеспечить свое будущее на долгие годы, критически необходимо освоить пространства за пределами Земли, далеко за рамками ее уязвимой системы, – Стивен Хокинг.



Стивен Хокинг говорил, что многообразие опасностей, угрожающих нашему пребыванию на планете, таких как ядерные конфликты, экстремальные климатические изменения и вирусы на генном уровне, вероятно, расширятся благодаря прогрессу технологий. Он был убежден, что наша цель достижима и мы обязательно освоим космическое пространство.





О БОЖЕСТВЕННОМ ПРОВИДЕНИИ И СЛУЧАЙНОСТЯХ ЖИЗНИ

Наличие черных дыр доказывает, что Господь не только играет в кости, но еще и бросает их туда, где никто не сможет их увидеть, – Стивен Хокинг.

Стивен Хокинг был уверен, что Альберт Эйнштейн ошибался, утверждая, что божественное присутствие исключает случайность. Примеры космических феноменов, таких как черные дыры, свидетельствуют о противоположном. Верил ли он в божественное? Да, верил, но только если под этим термином понимать нечто, что направляет космос.





О СВОЕЙ ИНВАЛИДНОСТИ

В масштабе огромной Вселенной, значимость человечества уменьшается до почти незаметного уровня, и поэтому вопросы, связанные с инвалидностью, не играют значительной роли в космическом пространстве, – Стивен Хокинг.

Он говорил, что быть частью человечества – значит, быть лишь малой частицей в бесконечной ткани космоса. Его вклад в теоретическую физику не ограничивался телом, а определялся умом. Однако его успех в профессиональной сфере является результатом поддержки, которую ему оказала семья, коллеги, и учащиеся.





О СВОЕЙ ОСОБЕННОСТИ И ОБ УЧЕНЫХ "РОК-ЗВЕЗДАХ"

Образ ученого редко ассоциируется с образом рок-звезды, но я неожиданно вписался в образ гениального человека, несмотря на свои физические ограничения, – Стивен Хокинг.

Стивен Хокинг говорил, что среди его научных коллег он не выделялся и являлся лишь одним из физиков, а в глазах общественности он стал наиболее узнаваемым ученым на планете. Его уникальность всегда была на виду, ведь инвалидная коляска сразу обращает на него внимание, и никакие маскировки, будь то парик или солнцезащитные очки, не могут этого скрыть.





О СОВЕТАХ БУДУЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ

Во-первых , не упустите возможность удивляться величию ночного неба, вместо того чтобы всегда смотреть вниз;

Во-вторых , доведите до конца то, что начали, так как целеустремленность приносит смысл и направление в жизни, без которых она быстро теряет свою полноту;

В-третьих, цените и берегите искреннюю любовь, если повезет ее встретить, поскольку она является бесценным сокровищем.









Цитаты физика-теоретика не только вдохновляют, но и напоминают о важности постоянного развития, позитивного отношения к жизни и стремлении к знаниям. Благодаря его мыслям, мир науки исследует глубинные законы природы и стремится к новым горизонтам. Наследие Стивена Хокинга и остается значимым и вдохновляющим.