Как назвать девочку: необычные имена для маленькой принцессы

Некоторые родители стремятся к тому, чтобы именно их ребенок выделялся на общем фоне. И начинают они, как правило, с выбора необычного имени. Если вы как раз находитесь в поиске чего-то оригинального, уникального и красивого, то попали по адресу.

Редакция "Клео.ру" составила для читателей небольшой список с необычными женскими именами и их характеристиками . Поэтому если вы задаетесь вопросом, как назвать девочку, и рассматриваете разные варианты, которые подошли бы для маленькой принцессы, то берите на заметку советы из нашей статьи.





Лучезара (озаренная светом)

Имя Лучезара может наделить вашу дочку такими чертами характера, как артистичность и обаятельность. Обладательницы этого имени открыты для общения с людьми и являются по натуре экстравертами.





Искра (яркая)

Если вы хотите назвать дочку необычным именем Искра, то спешим вас обрадовать, девочки с такими именами очень яркие, общительные и любят привлекать к себе внимание. Причем проявляется это еще в детстве. Родители замечают за малышкой отличные артистические навыки и умение веселить окружающих.

Есения (гостья)

Малышка с именем Есения в детстве очень спокойна и дружелюбна. Она хорошо идет на контакт и прекрасно ладит с другими детьми. Капризы и плохое настроение Есениям не свойственны. Девочки с таким именем растут творческими личностями, которе склонны к проявлению безграничной фантазии.

Аполлинария (солнечная)

Имя Аполлинария имеет много различных достоинств. Девочки с таким именем обычно крайне отзывчивы и всегда придут на помощь. В раннем возрасте они любят помогать маме, однако взамен требуют благодарность. Аполлинария обидчива, но при этом может за себя постоять.





Илария (веселая)



Если вы хотите назвать дочку Иларией, то знайте, малышки с такими именами обычно очень коммуникабельны, жизнерадостны и приятны характером. С раннего возраста они легко идут на контакт с другими детьми, поэтому имеют много друзей. Илария не очень любит учебу, но склонна к общественной деятельности.





Алисия (истина)

Девочка с именем Алисия нередко является идеальным ребенком. Она слушает родителей, быстро развивается и проявляет искреннюю доброжелательность. Обладательница этого имени редко капризничает и плачет и предпочитает проводить время с другими детьми.



