Тест: насколько хорошо вы отметили Новый год

Что такое Новый год и Рождество? Это, конечно же, елка, хлопушки, мандарины, оливье, яркий дождик и "Голубой огонек". Это искренние улыбки любимых людей и безграничная радость и счастье. Это долгие новогодние праздники и большое количество времени для проведения досуга в кругу семьи.

Редакция "Клео.ру" предлагает любимым читателям пройти короткий мини-тест, который расскажет, насколько хорошо вы отметили Новый год и Рождество. Правила очень просты и понятны – нужно выбрать один из трех предложенных вариантов ответа: "а", "б" или "в", который наиболее вам близок. После мы расшифруем данные и оценим, как прошел ваш праздник.

Возвращаясь на учебу/работу, что скажете своим знакомым?

а) Как я рада вас видеть!

б) Добрый день...

в) Молча пройдете мимо.





Расшифровка:

Если вы выбрали вариант "а" то ваш Новый год прогремел на славу. Вы зарядились позитивом и хорошим настроением, поэтому с новыми силами готовы приступить к работе и другим важным делам. Поздравляем!

Выбор ответа под буквой "б" означает, что ваши выходные прошли без каких-либо колоссальных изменений. Возможно, вы либо слишком много отдохнули, либо наоборот недостаточно. Однако не спешите унывать, впереди ждет еще много праздников и выходных дней.

Если вы предпочитаете вести себя так, как это описано в варианте "в" то, вероятно, ваш Новый год слегка не задался. Однако не стоит переживать. Вполне вероятно, что отпуск или небольшой перерыв в работе помогут вам восстановить силы и настроят на общение с коллегами и знакомыми.