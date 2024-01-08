Топ-стилист Гусева дала дельные советы по правильному сбору чемодана в отпуск

Главный совет – использовать формулу "минимум вещей равно максимум комплектов", то есть, при выборе одежды опираться на стилевое разнообразие, чтобы из универсальных вещей получалось много сетов.

На один вариант "низа" должно быть 3-4 варианта "верха", при этом, позиции верха не должны повторяться: каждый верх закрывает свою функцию, чтобы не было пересечений. Идеально, чтобы отличались вырезы, если предыдущая вещь был с v-образным вырезом, то следующая должна быть с горлом. Это правило касается и верхней одежды: одна модель укороченная, вторая удлиненная и третья как дополнительный слой, например, пуховик, дубленка, мини-шубка.





В цветовой палитре могут преобладать два базовых универсальных цвета: светлый (например, молочный) и темный (серый, синий), которые будут удачно совмещаться с любыми другими цветами, как яркими, так и базовыми. Плюс один-два акцентных комплиментарных цвета, в зависимости от стилевого типажа. Можно разбавить такой комплект вещью колор блок или с ярким принтом.

Помним о роли аксессуаров. Идеально, чтобы один универсальный сэт хорошо сочетался со всеми подобранными аутфитами и фурнитурой сумок. Хорошо подойдет лаконичный трехуровневый сэт из двух-трех подвесок разной длины, лаконичные серьги и несколько колец, так как сегодня не особенно модно носить одно кольцо.





Сумки продумываем в соответствие с форматом поездки: при рабочей лучше выбирать модель тоут или, например, формат А4. Для отпуска идеально подойдут поясная диагональная, кросс-боди, рюкзак. В идеале, когда вариант модели кросс-боди выглядит не спортивно, а подходит под несколько образов, например, если ее ремень разбавлен цепочками: такую сумку можно сочетать практически с любыми образами. Цветовые решения сумок также рекомендуется сочетать по принципу "базовый плюс акцентный". Это во многом также зависит от стилевого типажа: классик возьмет базовый цвет, в то время как драматик, скорее, предпочтет яркую модель. Акцентными "допами" к образу могут быть перчатки, ремень, шарф, очки, платок, меховая панама, шапка бини.

И не забываем про обувь: важно, чтобы она была комфортная, например, идеально подойдут для зимних аутфитов кроссовки на меху или высокие челси. Вторую пару можно взять более акцентную: на каблуке или в ярком цвете. Это может быть цвет металлик или трендовый красный – цвет Нового года 2024 года.



