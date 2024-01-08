Британский принц Эндрю заперся дома из-за секс-скандала

Информация, поступившая от источников, указывает на то, что принц Эндрю, который лишился военных титулов и королевских привилегий после скандальных связей с американским финансистом и зарегистрированным секс-преступником Джеффри Эпштейном, оказался в затруднительном положении. Согласно публикации The Mirror, основываясь на высказываниях инсайдера, принц ошеломлен последними разоблачениями в деле Эпштейна и не знает, как оформить свой ответ на возросший интерес к расследованию. Сообщается, что принц из королевской семьи Британии заперся дома, избегая публичных заявлений.

В 2005 году улики свидетельствовали о том, что финансист вступал в незаконные сексуальные отношения с несовершеннолетними. Вирджиния Джуффре, одна из свидетельниц, выступая на суде, рассказала о том, как она была вынуждена иметь дело с рядом влиятельных мужчин, в том числе и с принцем Эндрю.

После первого ареста в 2008 году и последующего освобождения, Эпштейн продолжил общение с членом королевской семьи Британии. Однако в 2019 году случился повторный арест, после чего, находясь под следствием, финансист совершил самоубийство. Он был обвинен в секс-торговле несовершеннолетними и их принуждении к проституции.





Недавно стали доступны публике записи опроса управляющего поместьем, принадлежащего Эпштейну. Он рассказал, что принц часто останавливался у своего приятеля на протяжении нескольких недель и регулярно пользовался услугами массажа. После потери титулов, перспективы герцога Йоркского на возвращение в публичную жизнь и восстановление своей репутации обернулись разочарованием.

К тому же, в документах судебного дела фигурируют упоминания о вовлечении Эндрю в интимные развлечения с девушками. Эти обвинения Эндрю неоднократно отрицал.

Американский адвокат Глория Оллред в беседе с прессой подчеркнула, что принц из королевской семьи Британии, оказавшийся в эпицентре скандала, должен дать разъяснения по некоторым вопросам и начать сотрудничать с американскими правоохранительными органами по поводу его связей с Эпштейном. Оллред акцентировала внимание на необходимости предоставления Эндрю информации, которая может помочь в раскрытии случаев сексуального насилия.

Адвокат Оллред указывает, что его молчание порождает подозрения и негативные домыслы, которые будут преследовать его везде. По ее мнению, принц обладает важными сведениями относительно деятельности Эпштейна, связанной с несовершеннолетними, учитывая его собственные утверждения о времени, проведенном в гостях у секс-преступника и совместных путешествиях с ним. Тем не менее принц Эндрю из королевской семьи Британии хранит молчание.