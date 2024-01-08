Психолог Аристова перечислила психосоматические болезни

В наше время мы сталкиваемся с высоким уровнем эмоционального напряжения, что провоцирует различные болезни. В беседе с порталом "Страсти" Ольга Аристова, профессионал в области клинической психологии, поделилась своими знаниями о психосоматических заболеваниях, порождаемых взаимодействием ментальных и телесных процессов.

Психосоматические заболевания – это физические болезни, которые имеют психологическую природу или связаны с эмоциональным состоянием человека. Они появляются под влиянием стресса, психологических проблем или нерешенных эмоциональных конфликтов. Причастность психики к формированию и развитию этих заболеваний зафиксирована многими исследованиями. Они могут проявляться в различных формах, влиять на работу разных органов и систем организма.

ЛИШНИЙ ВЕС

Часто он связан с эмоциональным перееданием, когда люди используют пищу для утоления своих эмоций. Стресс и депрессия могут приводить к неправильному питанию и накоплению лишнего веса, что в свою очередь создает психосоматическое заболевание.





РАЗЛИЧНОГО РОДА ЗАВИСИМОСТИ

Зависимости являются одним из наиболее распространенных психосоматических заболеваний. Употребление никотина, алкоголя, а также привычка к азартным играм или интернету может оказаться проявлением нерешенных эмоциональных конфликтов.





ПРОБЛЕМЫ С ЖЕЛУДОЧНО КИШЕЧНЫМ ТРАКТОМ (ЖКТ)

Стремление контролировать все ситуации, перфекционизм, склонность к агрессии и тревоге могут вызывать проблемы с ЖКТ, такие как язва желудка, гастрит, синдром раздраженного кишечника и другие. Как отмечает специалист, расстройства пищеварительной системы связаны с целым блоком непроработанных ситуаций и эмоций, о все они про то, что вы что-то в буквальном смысле не перевариваете.





АСТМА

Это хроническая болезнь дыхательных путей может быть обусловлена стрессом и тревогой. Психосоматическое заболевание формируется под влиянием эмоциональных факторов. Как отмечает специалист, астма – это про страх, отрицание, неприятие и вытеснение болезненных или травмирующих моментов жизни.





АЛЛЕРГИЯ

Некоторые исследования показывают, что аллергические реакции могут быть обусловлены психологическими факторами. Среди них стресс и эмоциональное напряжение.





САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

Это заболевание может быть связано с эмоциональными напряжениями, в том числе с депрессией и хроническим стрессом. Как отмечает специалист, с точки зрения психосоматики это состояние отражает ощущение у человека его "горькой доли" и желание как-то подсластить свою жизнь.





Психосоматические болезни требуют комплексного и индивидуального подхода к лечению, включающего не только медикаментозные методы, но и психотерапию, психокоррекцию и изменение образа жизни. Работа над эмоциональным состоянием, психологической стабильностью и решение эмоциональных конфликтов играют важную роль в восстановлении здоровья организма.