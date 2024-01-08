Снежный плейлист: подборка лучших песен с зимней атмосферой

От песен в плейлисте зависит многое. Именно поэтому редакция "Клео.ру" подготовила для читателей импровизированный хит-парад лучших песен с зимней атмосферой. Добавили и любимого поп-короля эстрады Филиппа Киркорова, и певицу Алсу, и даже кое-что из далекого и беззаботного детства. Поэтому готовьте наушники, надевайте теплую шапку и отправляйтесь на музыкальную прогулку по любимым местам вашего города.





Майя Кристалинская "А снег идет"

Впервые эта добрая и атмосферная песня прозвучала в фильме 1961 года "Карьера Димы Горина". Исполнительница этого хита Майя Кристалинская наполнила произведение особым теплом и радостью. Отличная композиция для зимней прогулки.

Филипп Киркоров "Снег"

Строчка "снег растаявший – он вода" стала, пожалуй, уже культовой. Не менее интересна и история создания этой композиции. Дело в том, что изначально она принадлежала певице Ирине Билык, которая в далеком 2003 году впервые ее исполнила. Однако после артистка передела песню своей коллеге по сцене Ларисе Андреевой, которая записала трек совместно с пианистом Александром Гордиенко. Музыкант показал записанную работу аранжировщику Филиппа Киркорова, и композиция "Снег" стала по-настоящему популярной.





Алсу "Зимний сон"

Песня с душераздирающей строчкой "в тот день, когда ты мне приснился, я все придумала сама", стала первым хитом начинающей молодой певицы Алсу. Композиция вышла в свет в 1999 году, но, кажется, до сих пор является чуть ли не визитной карточкой артистки.

Гости из будущего "Зима в сердце"

Композиция под названием "Зима в сердце" впервые прозвучала в 2000 году. Исполнительница трека Ева Польна также приняла участие в съемках пронзительного и местами даже мрачноватого клипа. Примечательно, что наибольшую популярность эта песня приобрела в 2021 году, когда ее исполнила группа "Моя Мишель".

Глюкоза "Снег идет"

12 ноября 2004 года в эфире "Русского Радио" впервые прозвучала песня молодой певицы Глюкозы (настоящее имя – Наталья Чистякова). Автором музыки, по официальным данным, является известный продюсер Макс Фадеев.