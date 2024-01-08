Жизнь после праздников: как вернуться к привычному ритму

Марафон праздничных выходных подходит к концу. Мы увиделись с близкими и друзьями, выспались, съездили на отдых и просто провели время в свое удовольствие. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, и новогодние праздники тоже. Главная проблема – после них вернуться в привычный ритм жизни и погрузиться в рабочие задачи. Редакция “Клео.ру“ делится советами.





Входите в привычный ритм постепенно. Не стоит загружать первый рабочий по максимуму. Наметьте одно-два дела, чтобы выход с отдыха не стал стрессом. Составьте план на неделю. Чтобы не прокрастинировать в первые дни после праздников, займитесь планированием. Запишите в ежедневник все дела, которые нужно сделать и распределите их по дням. Запишите свои впечатления от праздников и обсудите выходные с коллегами. Это поможет продлить позитивные эмоции и радость от прошедших дней. В первые рабочие дни старайтесь больше быть на свежем воздухе. Например, прогуляйтесь после работы или в обеденный перерыв. Это прибавит вам бодрости и энергии для решения рабочих задач. В первые дни на работе выполняйте самые интересные задачи. Если какие-то нужные и монотонные дела могут подождать, оставьте их на пару дней. В первую очередь возьмитесь за то, что вам действительно нравится. Соблюдайте режим дня и питания. В праздничные дни можно было спать до обеда и завтракать салатом "Оливье". Но такой режим не способствует активной работе. За пару дней до выхода на работу просыпайтесь раньше и готовьте здоровую еду с белками, сложными углеводами и овощами. Относитесь к себе с заботой. Не требуйте от себя подвигов в первые дни после праздников. Выполняйте задачи с учетом своих сил и ресурсов, а после работы примите расслабляющую ванну и проведите вечер спокойно.





Новогодние праздники – это время для отдыха и расслабления. Чтобы выход на работу после выходных не стал настоящим стрессом для вас, соблюдайте эти простые советы и заботьтесь о себе. Тогда вы сможете влиться в привычный режим легко и позитивно.