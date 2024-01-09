Гадание на Святки: узнайте будущее с помощью иголки

С 7 по 18 января отмечают Святки. В это время издревле на Руси проводили обряды гаданий. Как правило, искали ответы на вопросы, что ждет в будущем и скоро ли встретится суженый-ряженый. Сегодня эта традиция продолжается. Редакция "Клео.ру" предлагает вам оригинальный метод предсказаний, для которого нужны обыкновенные иголки и булавки.





Считается, что металл очень чувствителен к энергетике человека, поэтому иголки хорошо подходят для святочных гаданий. Чтобы сделать предсказание, возьмите 10 иголок и 3 булавки. Одна из иголок будет символизировать вас, поэтому эта игла должна выделяться из остальных. Булавки – недоброжелатели и препятствия, а ровные иглы – друзья и хорошие события.

Не забывайте, что иглой и булавкой можно уколоться, поэтому будьте осторожны во время проведения предсказания. Ни в коем случае не сдавливайте в руке эти предметы.

Для проведения гадания вам понадобится чистый лист бумаги. Разделите его мысленно на три части: верх, низ и середина. Возьмите булавки и иглы и высыпьте их на лист. Первоочередное значение имеет то, куда попала иголка, которая олицетворяет вас и какие предметы вокруг.

Если ваша иголка попала в верхнюю часть листа, это значит, что в будущем году вы будете владеть ситуацией, все ваши планы и цели будут легкодостижимы. Посмотрите, куда повернуто ушко иголки. Если в правый верхний угол, то это сулит успех и удачу в делах. Если в правый нижний угол – будьте осторожны. Неприятности могут застигнуть вас врасплох.





Если ваша иголка в середине листа, то год будет спокойным и небогатым на события. Это тоже хорошая новость. Ведь такое гадание говорит о стабильности в жизни.

Если ваша иголка внизу листа, значит придется в будущем году по большей части приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям жизни. Будьте начеку и не спешите начинать новые проекты и что-то менять: возможно в этот год лучше стать наблюдателем, чем спринтером.

Также важное значение в гадании на иглах имеет то, как располагаются остальные иголки относительно вашей. Так, например, если иглы:

повернуты к вашей ушком – вам никто не сможет причинить вреда. Даже враги будут бессильны;

направлены к вашей острием – размолвки и ссоры будут, но их легко можно будет разрешить;

иголка касается вашей – друзья вам помогут;

булавка касается вашей иглы – недруги могут подпортить вам жизнь;

булавки остались слева от вашей иглы – все враги и неприятности остаются в прошлом

булавки высыпались справа от вашей иглы – жизнь принесет новые испытания и вызовы.





Внимание! После гадания не забудьте убрать в игольницу острые инструменты и позаботьтесь о том, чтобы колких предметов не осталось на столе. Счастливых вам Святок и удачных предсказаний!